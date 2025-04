Con i sondaggi anti-Trump riparte la guerra

Trump è un presidente «terribile», dice un sondaggio Ap. Anzi, è il peggior presidente della storia, o almeno della storia americana dal dopoguerra in poi, ne dice un altro firmato Cnn.Solo 4 americani su 10 approvano la sua politica e più di 4 su dieci lo «disapprovano fortemente», dice la NBC. «Gli americani sfogano la delusione nei confronti di Trump prima del suo centesimo giorno di carica, soprattutto per i dazi» titola la stessa emittente, smentita da altri informati analisti secondo cui il «cataclisma» di consensi sarebbe dovuto alla gestione della politica antimigratoria che avrebbe deluso gli indecisi che avevano votato per lui il novembre scorso.Insomma al traguardo dei 100 giorni tutte le testate più o meno di sinistra hanno già inchiodato Trump al suo amaro destino e il presidente in risposta ha resuscitato un vecchio refrain del suo primo mandato, quello secondo cui «i media sono nemici del popolo» e in quanto tale «andrebbero indagati». 🔗 Liberoquotidiano.it - Con i sondaggi anti-Trump riparte la guerra è un presidente «terribile», dice uno Ap. Anzi, è il peggior presidente della storia, o almeno della storia americana dal dopoin poi, ne dice un altro firmato Cnn.Solo 4 americani su 10 approvano la sua politica e più di 4 su dieci lo «disapprovano fortemente», dice la NBC. «Gli americani sfogano la delusione nei confronti diprima del suo centesimo giorno di carica, soprattutto per i dazi» titola la stessa emittente, smentita da altri informati analisti secondo cui il «cataclisma» di consensi sarebbe dovuto alla gestione della politicamigratoria che avrebbe deluso gli indecisi che avevano votato per lui il novembre scorso.Insomma al traguardo dei 100 giorni tutte le testate più o meno di sinistra hanno già inchiodatoal suo amaro destino e il presidente in risposta ha resuscitato un vecchio refrain del suo primo mandato, quello secondo cui «i media sono nemici del popolo» e in quanto tale «andrebbero indagati». 🔗 Liberoquotidiano.it

