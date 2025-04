Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Basta attacchi senza fondamento La verità è sotto gli occhi di tutti

«Le recenti accuse mosse dal consigliere Tony Siniscalco e dal gruppo consiliare "Marco Picarone Sindaco", che ancora una volta tentano di infangare l'operato dell'Amministrazione, sono gravemente infondate e senza alcuna base solida. Si tenta di costruire un caso mediatico su esposti anonimi strumentalizzati per fare propaganda politica, cercando di minare la fiducia dei cittadini nella trasparenza delle istituzioni. In merito alle segnalazioni ricevute, che riguardano presunti problemi legati alle assunzioni, alla gestione delle case popolari e agli affidamenti di lavori pubblici, è necessario sottolineare che ogni decisione e ogni atto amministrativo vengono assunti nel rispetto delle normative e dei principi di legalità. Non c'è stato alcun atto nascosto, nessuna omissione, né tantomeno alcuna azione che possa configurarsi come irregolare.

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “E’ on line il nuovo sito istituzionale del Comune” - Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Baronissi prosegue il suo percorso di innovazione digitale con il lancio del nuovo sito istituzionale, progettato per offrire ai cittadini un’esperienza di navigazione più semplice, chiara ed efficiente. Il portale, sviluppato seguendo le più recenti linee guida per le piattaforme della Pubblica Amministrazione, è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR – PA Digitale 2026, nell’ambito della Misura 1. 🔗anteprima24.it

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “E’ on line il nuovo sito istituzionale del Comune” - La Sindaca Anna Petta: “Un sito più moderno, intuitivo e accessibile per migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione” Il Comune di Baronissi prosegue il suo percorso di innovazione digitale con il lancio del nuovo sito istituzionale, progettato per offrire ai cittadini un’esperienza di navigazione più semplice, chiara ed efficiente. Il portale, sviluppato seguendo le più recenti linee guida per le piattaforme della Pubblica Amministrazione, è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR – PA Digitale 2026, nell’ambito della Misura 1. 🔗puntomagazine.it

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Variante PUC, nessuna speculazione edilizia, basta allarmismi” - Risposta dell’Amministrazione Comunale alle contestazioni dell’Associazione Per Niente Facili L’Amministrazione Comunale di Baronissi respinge con fermezza le affermazioni dell’Associazione Per Niente Facili in merito alla variante del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Le dichiarazioni diffuse sui social e sugli organi di informazione sono fuorvianti e prive di fondamento. È necessario fare chiarezza per non alimentare allarmismi ingiustificati tra i cittadini. 🔗puntomagazine.it

