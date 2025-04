Compiti a casa per 60% studenti assegnazione a vacanze in corso Ventata aria fresca con circolare MIM Sondaggio Skuola net

circolare del Ministro Valditara relativa alla programmazione delle verifiche in classe e i Compiti da svolgere a casa, il portale Skuola.net ha diffuso una nota che raccoglie il punto di vista degli studenti.L'articolo Compiti a casa, “per 60% studenti assegnazione a vacanze in corso. Ventata aria fresca con circolare MIM”. Sondaggio Skuola.net . 🔗 Sulla nuovadel Ministro Valditara relativa alla programmazione delle verifiche in classe e ida svolgere a, il portale.net ha diffuso una nota che raccoglie il punto di vista degli.L'articolo, “per 60%inconMIM”..net . 🔗 Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Universitari diventano tutor online per gli studenti delle medie. Parte Compiti@casa: il progetto per contrastare le povertà educative - Ha preso il via il progetto Compiti@casa, un'iniziativa selezionata da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che offre supporto didattico a 1.600 studenti delle scuole secondarie di primo grado. L’attività di tutorato, che si svilupperà nell’arco di tre anni, sarà svolta da 840 studenti universitari, selezionati tramite bando, formati e remunerati. L'articolo Universitari diventano tutor online per gli studenti delle medie. 🔗orizzontescuola.it

Verifiche e compiti a casa, la circolare di Valditara per impedire “l’ingorgo”. Al primo posto la serenità degli studenti - Novità dal mondo della scuola su verifiche e compiti a casa, croce e delizia delle famiglie. L’obiettivo della circolare firmata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara intende promuovere “la collaborazione positiva fra scuole e famiglie” in merito a verifiche in classe e compiti a casa. Il testo, apprende l’Adnkronos, ha come oggetto “Assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa”. 🔗secoloditalia.it

Studenti di Ancona in gita a Palermo minacciati alla casa museo di don Puglisi - Palermo, 4 aprile 2025 – Momenti di forte tensione e paura oggi a Palermo durante la gita del liceo Rinaldini: 123 persone, tra studenti e insegnanti, alla casa museo del beato Giuseppe Puglisi, situata nel quartiere Brancaccio, tristemente noto per la sua forte presenza mafiosa. Tensione e paure durante la gita Secondo quanto ricostruito, il gruppo, accompagnato da una guida, aveva quasi terminato la visita quando una parte degli studenti e dei docenti, che attendeva gli ultimi allievi per la partenza, è stata avvicinata da alcuni ragazzi del luogo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Compiti fuori orario e overbooking delle verifiche scritte erano ormai la prassi: intervento del Mim necessario secondo gli studenti; Scuola, la circolare di Valditara: Niente compiti assegnati la sera prima o troppe verifiche; Progetto Compiti@casa, studenti universitari diventano tutor online per i ragazzi delle medie; Universitari diventano tutor online per gli studenti delle medie. Parte Compiti@casa: il progetto per contrastare le povertà educative. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Circolare sui compiti a casa del ministro Valditara, favorevoli o contrari alle indicazioni? – PARTECIPA AL SONDAGGIO - La circolare del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, pubblicata lunedì 28 aprile, è stata oggetto di consensi, critiche e tanti commenti da addetti ai lavori e non solo. Nel doc ... 🔗tecnicadellascuola.it

Troppi compiti a casa: la nuova circolare del Ministro Valditara - Considerata la mole di compiti e di interrogazioni che gli studenti devono affrontare ogni giorno a casa e in classe, Valditara, Ministro dell'Istruzione, pone un veto affinché si trovi un buon compro ... 🔗news.fidelityhouse.eu

Circolare compiti a casa, Pacifico (Anief): “La libertà d’insegnamento è fondamentale, nel rispetto dei tempi di ciascuno studente” - Il Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, interviene con una circolare sulla questione inerente ai troppi compiti assegnati all’ultimo minuto sul registro elettronico dai docenti e ... 🔗orizzontescuola.it