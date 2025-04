Compagnoni | D’accordo su Bisseck titolare! L’Inter sfrutti questo

ASSENZE E STANCHEZZA – Su Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha presentato la partita tra Barcellona e Beneamata ma in generale anche l'altra semifinale tra Arsenal e PSG. Il giornalista avvalora l'eventuale titolarità di Yann Aurel Bisseck: «Al di là della forza di Lewandowski, il problema del Barcellona è che non ha sostituito, anche se Ferran Torres si sa adattare, ma non è una prima punta. E questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per L'Inter. Delle 4 chiaro che il campo ha detto che L'Inter è quella più stanca sia fisicamente che mentalmente. E le altre tre squadre in lizza hanno un'età media della rosa inferiore a quella dell'Inter.

Flick meno presuntuoso di Yamal: «Inter tra le migliori difese. Sarà complicato».

