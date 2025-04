Como Women lancia il Programma Ambassador in collaborazione con WeAre8

Ulteriori approfondimenti disponibili online

F.C. Como Women lancia il Programma Ambassador: un’opportunità di crescita per calciatrici e brand - F.C. Como Women lancia il Programma Ambassador, un’iniziativa innovativa pensata per valorizzare il ruolo delle calciatrici e rafforzare i legami con gli sponsor. In collaborazione con la piattaforma WeAre8, il programma coinvolge un gruppo selezionato di 9 giocatrici della Prima Squadra, che hanno scelto di diventare ambasciatrici del club. Il programma offre infatti alle atlete l’opportunità di diventare protagoniste della promozione del club e dei suoi sponsor attraverso i propri canali social, dimostrando come le collaborazioni con i brand possano contribuire alla crescita del calcio ... 🔗quifinanza.it

