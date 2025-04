Como fermato di notte con pinze e arnesi da scasso nello zaino | denunciato dopo un controllo in strada

Ubriaco semina il caos in un bar di Como: 42enne fermato nella notte - La polizia di Stato è intervenuta in via Ugo Foscolo nella notte per fermare un 42enne di origine albanese, residente a Brunate, già noto alle forze dell’ordine, che ubriaco stava creando disordini in un locale. Gli agenti della volante erano già intervenuti una prima volta, invitando l'uomo ad... 🔗quicomo.it

Le coltellate, la fuga in auto, l'arrivo di notte dei carabinieri: chi è il giovane fermato per l'omicidio di Sara Campanella - Si chiama Stefano Argentino il ragazzo di 26 anni che ieri pomeriggio avrebbe ucciso brutalmente a Messina - in mezzo alla strada - la collega Sara Campanella, originaria di Misilmeri. Entrambi studiavano al corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico all’Università degli studi di... 🔗palermotoday.it

Como, fermato turista con 70mila euro in auto al Valico di Brogeda - I finanzieri del gruppo Ponte Chiasso e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno fermato a Como un turista straniero sorpreso in possesso di quasi 70mila euro nascosti in un ... 🔗msn.com

Como, il padre ferma l’auto di notte e invoca aiuto: “Nostro figlio ci minaccia di morte, vuole soldi per drogarsi” - La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri ... il padre ha immediatamente fermato l’auto e chiesto aiuto agli agenti, che hanno intuito subito e perfettamente la situazione, assicurandosi ... 🔗comozero.it

Como, girano di notte tra le auto con pugnale e mazza nascosta: fermati due ragazzi, scatta la denuncia - Due giovani sono stati denunciati per detenzione illegale di armi a Como. Nella notte di venerdì scorso, i due sono stati fermati dalla Polizia di Stato durante un controllo nella zona di Muggiò, ... 🔗virgilio.it