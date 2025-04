Como crollo in cantiere | momenti di paura

crollo dell’edificio, la nuvola di polvere che ha coperto tutto per alcuni secondi, e lo spavento dei residenti. I vigili del fuoco ieri mattina alle 10, sono dovuti intervenire in via Pannilani a Como, dove era stata segnalato il crollo di un edificio di grosse dimensioni. Le squadre hanno verificato che era avvenuto all’interno di un cantiere dove era in corso una demolizione. Ilgiorno.it - Como, crollo in cantiere: momenti di paura Leggi su Ilgiorno.it Ildell’edificio, la nuvola di polvere che ha coperto tutto per alcuni secondi, e lo spavento dei residenti. I vigili del fuoco ieri mattina alle 10, sono dovuti intervenire in via Pannilani a, dove era stata segnalato ildi un edificio di grosse dimensioni. Le squadre hanno verificato che era avvenuto all’interno di undove era in corso una demolizione.

Ne parlano su altre fonti

Como, stop al cantiere dei Giardini a lago: il Comune revoca l'incarico all'impresa appaltatrice - Il Comune di Como ha deciso: il contratto per la riqualificazione dei Giardini a lago è stato risolto. Lo ha stabilito oggi, con una determina dirigenziale, il dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Urbanistica e Verde pubblico, che ha firmato l’atto di revoca nei confronti della... 🔗quicomo.it

Napoli, crollo a Como: l’Inter vola in testa alla classifica - Il Napoli ha subito una sconfitta inaspettata, perdendo 2-1 contro il Como. Questa sconfitta segna la terza consecutiva per gli azzurri, che ora si trovano a inseguire l’Inter in classifica. La partita è iniziata in modo drammatico per il Napoli, con un errore clamoroso di Rrahmani che ha regalato il vantaggio al Como al 7?. Nonostante un pareggio immediato di Raspadori, Diao ha segnato il gol decisivo per i padroni di casa al 77?. 🔗ilfogliettone.it

Crollo di un ponteggio in un cantiere a Collegno, due mesi fa vi era avvenuto un incidente sul lavoro - Il crollo di un ponteggio, fortunatamente senza provocare alcun ferito, si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 14 aprile 2025, nel cantiere di via Gioberti 3 a Collegno. L'area è stata immediatamente presidiata dagli agenti della polizia locale in attesa di un sopralluogo da parte dei... 🔗torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crollo Firenze, disposte dal Gip tre misure cautelari; Un anno dalla strage di via Mariti, i parenti delle vittime: “Basta chiamarli incidenti, sono omicidi” / VIDEO; Crolla il ponte in autostrada, morti e feriti in Corea del Sud: le immagini; Gru crolla sopra Rsa: evacuazione completata nella notte, la strada resta chiusa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Como, crollo in cantiere: momenti di paura - Il crollo dell’edificio, la nuvola di polvere che ha coperto tutto per alcuni secondi, e lo spavento dei residenti. 🔗ilgiorno.it

Allarme crollo in via Pannilani, strada chiusa - Il fatto Intervento dei vigili del fuoco e del 118 in un cantiere dopo la segnalazione di alcuni residenti ... 🔗laprovinciadicomo.it

Crollo in cantiere a Firenze: misure cautelari per i responsabili - Il crollo avvenuto nel cantiere di un supermercato a Firenze ha scosso l’intera comunità, portando alla morte di cinque operai. Questo drammatico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei ... 🔗notizie.it