Come trasformare l’inchiostro in un circuito elettrico | lo studio della Scuola Sant’Anna

circuito elettrico creato utilizzando un semplice pennarello e un raggio laser. Materiali semplici e sostenibili per generare applicazioni innovative su qualsiasi superficie, Come ad esempio una tazzina di caffè. Un gruppo di ricerca coordinato da Francesco Greco, professore associato di bioingegneria della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha trasformato l'inchiostro di un pennarello rosso in un circuito elettrico a base di grafene. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Science, ha visto la collaborazione tra la Scuola Sant'Anna, Graz University of Technology, CSGI - Center for Colloid and Surface Science, Università degli Studi di Firenze e Istituto Italiano di Tecnologia."Il passaggio di un raggio laser sull'inchiostro lo trasforma in una forma di carbonio poroso e conduttivo che viene chiamato 'grafene indotto dal laser' (detto LIG: Laser Induced Graphene in inglese).

