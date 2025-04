Come sarà la nuova Volkswagen T-Roc | uno sguardo ai dettagli

nuova generazione della Volkswagen T-Roc. Come ce la aspettiamo? Quel che è certo è che sarà introdotta una motorizzazione full hybrid, una novità importante, poiché sarà il primo SUV compatto del gruppo tedesco a proporre questo tipo di tecnologia. Per la nuova T-Roc, invece, si ipotizza un sistema basato sul nuovo 1.5 litri quattro cilindri. Bisognerà però aspettare un anno per acquistarla in motorizzazione ibrida e sarà estesa in futuro anche per altri modelli Come Golf e Octavia. Al momento del debutto la nuova T-Roc sarà quindi proposta con motori mild hybrid da 115 e 150 cavalli, ci saranno ovviamente anche le versioni tradizionali a benzina e diesel, incluso il classico 2.0 TDI. In un secondo momento, potrebbero arrivare anche i motori plug-in hybrid con potenze di 204 e 272 cavalli, capaci di percorrere oltre 100 km in modalità completamente elettrica. 🔗 Quotidiano.net - Come sarà la nuova Volkswagen T-Roc: uno sguardo ai dettagli Sta per arrivare lagenerazione dellaT-Roc.ce la aspettiamo? Quel che è certo è cheintrodotta una motorizzazione full hybrid, una novità importante, poichéil primo SUV compatto del gruppo tedesco a proporre questo tipo di tecnologia. Per laT-Roc, invece, si ipotizza un sistema basato sul nuovo 1.5 litri quattro cilindri. Bisognerà però aspettare un anno per acquistarla in motorizzazione ibrida eestesa in futuro anche per altri modelliGolf e Octavia. Al momento del debutto laT-Rocquindi proposta con motori mild hybrid da 115 e 150 cavalli, ci saranno ovviamente anche le versioni tradizionali a benzina e diesel, incluso il classico 2.0 TDI. In un secondo momento, potrebbero arrivare anche i motori plug-in hybrid con potenze di 204 e 272 cavalli, capaci di percorrere oltre 100 km in modalità completamente elettrica. 🔗 Quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova Volkswagen Polo 2025: il restyling si avvicina, come sarà? - Volkswagen ha confermato che la Polo riceverà un significativo aggiornamento nel 2025, in concomitanza con l’entrata in vigore delle normative Euro 7 sulle emissioni. La volontà è quella di prolungare la carriera del modello attuale, ancora in voga e troppo importante per essere estromesso dalla gamma. Una compatta di segmento B, anche a nostro parere, è davvero fondamentale nelle vendite di un marchio generalista di fascia alta come Volkswagen. 🔗ilgiornaledigitale.it

Sara Curtis, la nuova Pellegrini: «La mia aspirazione non è andare a Ballando con le stelle» - Sara Curtis è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. A Riccione ha realizzato record italiani di mattina e sera, come se non ci fossero differenze tra batterie e finali. Già martedì aveva cancellato con 53”01 il precedente record sui 100 stile libero che apparteneva a una certa Federica Pellegrini (53?18). Invece la diciottenne cuneese si è ripetuto anche nei 50, la gara di una sola vasca. Con 24?52 ha migliorato il primato italiano da lei stessa stabilito a Riccione un anno fa (24?56). 🔗ilnapolista.it

Più governabilità e meno inciampi. Come sarà la nuova legge elettorale secondo Balboni - Una cosa in maggioranza la danno per certa: la legge elettorale si farà entro la fine di questa legislatura. L’impianto di base sarebbe quello di un proporzionale, con liste apparentate e l’indicazione di un candidato premier. “Esattamente lo stesso modello che viene adottato nei comuni e nelle regioni. Una legge elettorale che dà garanzie di trasparenza e rimette al centro la volontà popolare”. Le trattative in maggioranza e con le opposizioni sono ancora in via di definizione ma senz’altro la proposta di revisione della legge elettorale passerà dalla Commissione Affari Costituzionali di ... 🔗formiche.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuova Volkswagen T-Roc: eccola senza veli; Tutto quello che sappiamo sulla nuova Volkswagen T-Roc; Nuova Volkswagen T-Roc, ultimi test prima del debutto. Il crossover si svela di più; Nuova Volkswagen T-Roc 2025: quanto costa, come sarà e i motori? Vi diciamo tutto. 🔗Approfondimenti da altre fonti