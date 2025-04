Come nasce una Ferrari | dal foglio bianco alla strada

alla prima sgasata" 🔗 Ilgiornale.it - Come nasce una Ferrari: dal foglio bianco alla strada Manzoni (stile), Fulgenzi (sviluppo prodotto) e Galliera (marketing e commerciale) spiegano cosa c'è dietro un nuovo modello e le ragioni delle scelte fatte. Per la 296 Speciale e la 296 Speciale A l'obiettivo era di creare l'auto più divertente in assoluto prodotta a Maranello. "In pista ti trovi al volante di qualcosa di veramente straordinario già quando ti siedi eprima sgasata" 🔗 Ilgiornale.it

