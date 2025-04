Laprimapagina.it - Come nasce l’hashish: origine, lavorazione e tradizione

è uno dei derivati più antichi e conosciuti della pianta di cannabis, con una storia che affonda le radici in secoli diculturale, spirituale e terapeutica. La sua produzione è frutto di unaartigianale e complessa, che si è evoluta nel tempo ma ha mantenuto un legame profondo con i metodi ancestrali.Ma cosa rendeun prodotto così particolare? Esi ottiene esattamente?Le origini delIl termine “hashish” deriva dall’arabo ?aš?š, che significa “erba secca”. Le prime tracce del suo utilizzo risalgono all’antico Medio Oriente, in particolare nelle zone che oggi corrispondono a Marocco, Afghanistan, Libano e India. In questi territori, la cannabis veniva raccolta e trasformata in una sostanza resinosa e concentrata, consumata sia a scopo ricreativo che rituale. 🔗 Laprimapagina.it