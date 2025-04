Ultimouomo.com - Come Flick ha costruito un Barcellona quasi perfetto

Nei giorni precedenti alla finale di Coppa del Re da giocare contro il Real Madrid sono apparse sui muri del centro di allenamento del, dallo spogliatoio ai corridoi, varie scritte a tema motivazionale. Alcune in castigliano, altre in catalano o in inglese. Sono frasi semplici, la maggior parte ricorda quelle che vengono scritte dalle curve prima delle partite, tipo “tutti insieme siamo il Barça”, altre sono prese da icone dello sportMichael Jordan. La richiesta di metterle è stata dell’allenatore Hansie non se ne sarebbe parlato più di tanto se non fosse per una frase specifica, che in castigliano recita “vinceremo il triplete”. Fino a quel momentonon aveva mai parlato ai microfoni di puntare a vincere tutte e tre le competizioni principali. A inizio stagione del resto non sarebbe venuto in mente nemmeno al tifoso più ottimista. 🔗 Ultimouomo.com