Come cambia il tabellone di Musetti a Madrid con l’eliminazione di Zverev Fritz la testa di serie più alta

La parte alta ha già, Come quarto, quello tra l'argentino Francisco Cerundolo e il ceco Jakub Mensik, mentre l'altro uscirà dai confronti Fritz-Ruud e Medvedev-Nakashima (quest'ultimo in corso nel momento in cui queste parole vengono scritte).

Come cambia il tabellone di Musetti a Madrid senza Alcaraz. Il cammino resta duro nella prima parte - Lorenzo Musetti è tra i tennisti interessati dopo la notizia pubblicata da MARCA e ripresa da tutti i media autorevoli del tennis. Ci si riferisce al forfait nel Masters1000 di Madrid del n.3 del mondo, Carlos Alcaraz. A causa di un problema all’adduttore della coscia destra, l’iberico non prenderà parte al torneo e nella conferenza stampa che inizierà tra qualche minuto chiarirà l’entità della lesione e i tempi di recupero. 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti ritrova De Minaur a Madrid. Ottavo che può aprire importanti spiragli nel tabellone - Lorenzo Musetti prosegue di gran carriera la propria avventura al Masters 1000 di Madrid, dove ha regolato con assoluta brillantezza il sempre temibile Stefanos Tsitsipas. Il tennista italiano si è trovato sotto per 4-1 nel primo parziale e ha anche dovuto annullare un set-point, poi ha cambiato ritmo e ha travolto il quotato greco: secondo successo contro l’ellenico nel giro di due settimane dopo l’affermazione ottenuta ai quarti di Montecarlo e qualificazione d’autore agli ottavi di finale. 🔗oasport.it

ATP Barcellona 2025, ufficiale il forfait di Lorenzo Musetti: cambia il tabellone - Era nell’aria ed ora è arrivata l’ufficialità: Lorenzo Musetti salta il torneo ATP 500 di Barcellona. Al suo posto entrerà un lucky loser, il secondo miglior piazzato tra coloro che perderanno quest’oggi il turno decisivo delle qualificazioni, dato che si era già ritirato, a tabellone compilato, il ceco Tomas Machac. Cambia così il tabellone di Barcellona: il posto dell’azzurro, che era la testa di serie numero 8, viene preso dallo statunitense Frances Tiafoe, che non era protetto dal seeding ed invece ora vi rientra in qualità di numero 9, andando a sfidare lo spagnolo Jaume Munar ... 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti ritrova De Minaur a Madrid. Ottavo che può aprire importanti spiragli nel tabellone - Lorenzo Musetti prosegue di gran carriera la propria avventura al Masters 1000 di Madrid, dove ha regolato con assoluta brillantezza il sempre temibile ... 🔗oasport.it

Super Musetti a Madrid: batte Tsitsipas in due set ed è agli ottavi - Anche in Spagna, come a Montecarlo, l'azzurro si impone sul greco (7-5 7-6). Al prossimo turno lo attende Alex De Minaur ... 🔗gazzetta.it