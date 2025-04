Colpo fortunatissimo in edicola | compra un gratta e vinci da 5 euro e vince mezzo milione

vincitore che martedì mattina ha dato probabilmente una svolta alla sua vita portandosi a casa in un Colpo solo mezzo milione di euro.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RavennaTodayIl giocatore ha. 🔗 Ravennatoday.it - Colpo fortunatissimo in edicola: compra un gratta e vinci da 5 euro e vince mezzo milione È rimasto ancora senza nome e volto, e probabilmente resterà così, il fortunatotore che martedì mattina ha dato probabilmente una svolta alla sua vita portandosi a casa in unsolodi.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RavennaTodayIl giocatore ha. 🔗 Ravennatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tenta il colpo in edicola durante la pausa pranzo. Scoperto, deve fuggire - PIEVE PORTO MORONE (Pavia) Un passante ha assistito alla scena e s’è messo a gridare contro il ladro, che è quindi scappato a mani vuote. Eranno circa le 13.30 di martedì quando in piazza San Vittore a Pieve Porto Morone un ignoto malvivente ha approfittato della chiusura per pranzo dell’edicola per mettere a segno un furto, che è invece rimasto solo tentato. Il suo gesto di sfondare la porta del negozio non è infatti passato inosservato nella piazza principale del paese, dove si affacciano anche i bar, più frequentati nell’orario del pranzo. 🔗ilgiorno.it

Il primo colpo di Paratici al Milan: compra subito il suo pupillo - Fabio Paratici potrebbe subito mettere a segno un colpo molto importante per il Milan la prossima estate: occhi sul suo pupillo I sogni son desideri: vale per le fiabe e anche sul calciomercato. E il Milan ha bisogno di sognare dopo una stagione che, a parte la conquista della Supercoppa italiana, ha portato ben poche soddisfazioni per i rossoneri. Si parla tanto di rivoluzione a ogni livello per il Diavolo, a partire dalla società. 🔗rompipallone.it

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Colpo fortunatissimo in edicola: compra un gratta e vinci da 5 euro e vince mezzo milione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Colpo da ventimila euro all’edicola di Porretta - Colpo di fortuna a Porretta Terme. Un residente locale rigorosamente anonimo, ma accreditato dalle voci di paese come frequentatore abituale dell’edicola di Largo Grassi, ha fatto cinque al ... 🔗msn.com