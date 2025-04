Colpo della strega perché compare e le regole degli esperti per prevenirlo

Colpo della strega” che, inaspettato e molto doloroso, come in un incantesimo compromette e limita i movimenti della schiena.Per chi è più fortunato, i problemi possono nascere per un eccessivo sforzo durante una passeggiata in montagna, con la necessità di tenersi sempre in equilibrio o per un movimento errato in palestra. Per chi rimane in città, il nemico può essere invece la sporta della spesa eccessivamente pesante oppure la sedentarietà, con la classica sindrome da divano. Alla fine, però l’esito allo stesso. Ci si ritrova KO per il mal di schiena, con il dolore che non permette il movimento, che impedisce di girarsi, che ci costringe a cataplasmi e riposo. 🔗 Dilei.it - Colpo della strega, perché compare e le regole degli esperti per prevenirlo Arriva all’improvviso. Basta, un movimento sbagliato e in un attimo ci si ritrova letteralmente “piegati in due”: parliamo del blocco lombare acuto o lombalgia, più comunemente conosciuto come “” che, inaspettato e molto doloroso, come in un incantesimo compromette e limita i movimentischiena.Per chi è più fortunato, i problemi possono nascere per un eccessivo sforzo durante una passeggiata in montagna, con la necessità di tenersi sempre in equilibrio o per un movimento errato in palestra. Per chi rimane in città, il nemico può essere invece la sportaspesa eccessivamente pesante oppure la sedentarietà, con la classica sindrome da divano. Alla fine, però l’esito allo stesso. Ci si ritrova KO per il mal di schiena, con il dolore che non permette il movimento, che impedisce di girarsi, che ci costringe a cataplasmi e riposo. 🔗 Dilei.it

