Colpito da un mandato di cattura internazionale | arrestato in un albergo di Latina

mandato di cattura internazionale emesso dal Marocco per furto e ricettazione, commessi nel mese di marzo. Un uomo di origini marocchine è stato arrestato dagli agenti della questura a Latina. Già noto per i suoi precedenti di polizia, è stato rintracciato in un albergo. 🔗 Latinatoday.it - Colpito da un mandato di cattura internazionale: arrestato in un albergo di Latina Su di lui pendeva undiemesso dal Marocco per furto e ricettazione, commessi nel mese di marzo. Un uomo di origini marocchine è statodagli agenti della questura a. Già noto per i suoi precedenti di polizia, è stato rintracciato in un. 🔗 Latinatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Putin in Italia non sarebbe arrestato: sulla sua testa un mandato di cattura internazionale, ma Nordio non lo avrebbe mai trasmesso - Il presidente russo Vladimir Putin non verrà ai funerali di papa Franesco a Roma: a rappresentare la Federazione russa alle esequie del pontefice sarà la ministra della Cultura Olga Lyubimova. La spiegazione, quella che i Pesi occidentali si danno, starebbe nel mandato di arresto della Corte... 🔗today.it

Bosnia, chiesto mandato di cattura internazionale per il leader serbo Dodik. Ora si trova in Israele - Milorad Dodik, accusato di attentato all’ordine costituzionale, non ha risposto alla convocazione da parte della procura e ora su di lui è stato emesso un mandato di cattura internazionale dalla procura, ricevuto dal tribunale di Stato di Sarajevo. Il leader nazionalista serbo-bosniaco e presidente della Republika Srpska – l’entità a maggioranza serba del Paese balcanico insieme alla Federazione croato-musulmana – attualmente si trova in Israele. 🔗ilfattoquotidiano.it

Filippine, arrestato all’aeroporto di Manila l’ex presidente Duterte su mandato della Corte penale internazionale. È accusato di crimini contro l’umanità - L’ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, è stato arrestato all’aeroporto di Manila, al suo rientro da Hong Kong, sulla base di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) per presunti crimini contro l’umanità. “Questa mattina, l’Interpol di Manila ha ricevuto la copia ufficiale del mandato di arresto dalla CPI – recita la dichiarazione dell’Ufficio per le comunicazioni presidenziali –. 🔗lanotiziagiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Colpito da un mandato di cattura internazionale: arrestato in un albergo di Latina; Il mandato d’arresto è una pessima notizia per Netanyahu - Pierre Haski; Crimini di guerra di Netanyahu e Putin, per l'Italia il mandato di cattura internazionale non è valido; Su Netanyahu pende un mandato di arresto internazionale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Crimini di guerra di Netanyahu e Putin, per l'Italia il mandato di cattura internazionale non è valido - I due capi di stato, che hanno lanciato le invasioni di Palestina e Ucraina, in Italia non verrebbero arrestati Nei giorni scorsi si era detto che il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ... 🔗informazione.it

I tecnici di Nordio smentiscono il ministro sul mandato di cattura per Putin - Il Guardasigilli non ha trasmesso alla procura di Roma gli atti ricevuti dalla Corte penale internazionale ROMA – “È necessario procedere alla trasmissione alla procura generale di Roma della document ... 🔗repubblica.it

"Mandato di cattura di Putin dimenticato". Quella bufala che irrita Nordio - Due quotidiani accusano il Guardasigilli di tenere nel cassetto un provvedimento della Corte penale contro il presidente russo. Ma non c'è alcun mandato perché il capo del Cremlino non è mai arrivato ... 🔗msn.com