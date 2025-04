Colpisce con uno schiaffo la madre per cacciarla di casa | Devono venire i miei amici

Un 23enne di Gricignano di Aversa è stato arrestato nella serata di lunedì dai carabinieri della Stazione di Orta di Atella per violenza e minacce nei confronti della propria madre. La donna, poco prima delle 20, in forte stato di agitazione e seriamente preoccupata per la propria incolumità.

Colpisce la madre con uno schiaffo e le fa perdere i sensi: arrestato - Prende la madre a schiaffi e le fa perdere i sensi. Succede a Casal di Principe dove un 38enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito i genitori. A far scattare l’intervento delle pattuglie dell’Arma appartenenti alla Stazione di Casal di Principe e al Nucleo Operativo e... 🔗casertanews.it

Un'altra aggressione a scuola, genitore colpisce operatore Asacom con uno schiaffo - Dopo l'aggressione di due insegnanti da parte dei genitori di un'alunna nell'istituto Petrarca di Catania, un altro episodio si è verificato in un'altra scuola. "Questa volta è toccato a noi", è quanto denuncia con un post Agata Rizzo, presidente della cooperativa sociale Asar operante a Catania... 🔗cataniatoday.it

Colpisce l’anziana madre dopo una discussione, lei perde i sensi: scatta l’arresto - Tempo di lettura: 2 minutiIl 38enne di Casal di Principe è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri dopo che, al culmine dell’ennesima lite fra le mura domestiche, ha aggredito i propri genitori anziani che si rifiutavano di dargli il denaro richiesto, colpendo con un violento schiaffo al volto la madre 67enne. A far scattare l’intervento delle pattuglie dell’Arma appartenenti alla Stazione di Casal di Principe e al Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, è stata la richiesta di aiuto pervenuta al numero di emergenza “112” intorno alle 17. 🔗anteprima24.it

Schiaffo in faccia alla madre: 38enne trasferito in carcere - Al culmine di una delle tante discussioni con i genitori, che si rifiutavano di dargli il denaro richiesto, un uomo di 38 anni ha colpito con un violento schiaffo la madre 67enne, facendola cadere a ... 🔗agro24.it

Schiaffo in faccia alla madre, 38enne in carcere nel Casertano - Schiaffo in faccia alla madre, 38enne in carcere nel Casertano Cc effettuano arresto per maltrattamenti a Casal di Principe CASERTA , 28 marzo 2025, 12:55 ... 🔗ansa.it

Casal di Principe, colpisce la madre con uno schiaffo facendole perdere i sensi: 38enne arrestato - in uno scatto d’ira avrebbe colpito la madre con un violento schiaffo al volto, facendole perdere i sensi per alcuni minuti. Appena giunti presso l’indirizzo segnalato, i carabinieri hanno ... 🔗pupia.tv