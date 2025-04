Colpa del blocco a Omega MeteoGiuliacci | fin dove sale il termometro

MeteoGiuliacci.it, la stabilità atmosferica sarà garantita da una configurazione chiamata "blocco a Omega", caratterizzata da un'area di alta pressione intrappolata tra due depressioni: una sull'Atlantico, al largo del Portogallo, e l'altra sull'Europa sud-orientale. Questo assetto impedirà il ricambio d'aria e permetterà al caldo di persistere a lungo. Durante il Ponte del Primo Maggio e fino al weekend successivo, il sole dominerà su gran parte del Paese. Le correnti calde sahariane spingeranno la colonnina di mercurio verso l'alto, in particolare sulla Pianura Padana, il centro, la Puglia e le due isole maggiori, con valori che potranno sfiorare i 30°C. 🔗 Iltempo.it - "Colpa del blocco a Omega". MeteoGiuliacci: fin dove sale il termometro L'Italia si prepara a vivere un assaggio d'estate nei prossimi giorni, con un marcato aumento delle temperature causato dall'espansione dell'anticiclone africano. Come sottolineano gli esperti del sito.it, la stabilità atmosferica sarà garantita da una configurazione chiamata "", caratterizzata da un'area di alta pressione intrappolata tra due depressioni: una sull'Atlantico, al largo del Portogallo, e l'altra sull'Europa sud-orientale. Questo assetto impedirà il ricambio d'aria e permetterà al caldo di persistere a lungo. Durante il Ponte del Primo Maggio e fino al weekend successivo, il sole dominerà su gran parte del Paese. Le correnti calde sahariane spingeranno la colonnina di mercurio verso l'alto, in particolare sulla Pianura Padana, il centro, la Puglia e le due isole maggiori, con valori che potranno sfiorare i 30°C. 🔗 Iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Cantalamessa (Lega): “Spreco soldi colpa di chi governa Regioni” - Tempo di lettura: 2 minuti “Lo spreco di soldi è colpa di chi amministra – male – o dell’autonomia differenziata che non c’è? All’Università di Salerno, al Campus di Fisciano, abbiamo risposto alla domanda ‘Autonomia e coesione, missione impossibile?’ sfatando miti e bugie. E a giudicare dal confronto con gli studenti la missione è stata compiuta”. Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Napoli e Avellino. 🔗anteprima24.it

Arresto lampo al compro oro, l'ammissione di colpa dei banditi in tribunale: “Chiediamo scusa” - ANCONA – Hanno ammesso le loro colpe e si sono scusati i due ladri arrestati dai carabinieri sabato notte durante un tentato furto alla gioielleria Italia Oro, un compro oro, che funge anche da outlet di gioielli in via Cristoforo Colombo, al Piano. Durante l'udienza di convalida dell'arresto... 🔗anconatoday.it

Stampavano soldi falsi e li vendevano online su Telegram: scoperti a Lecce per ‘colpa’ di Tripadvisor - Scoperta a Lecce una stamperia clandestina hi-tech che produceva banconote false vendute su Telegram in cambio di criptovalute. Affari per oltre 180mila euro. Un membro del gruppo si è però tradito su Tripadvisor. Sequestrati 40mila euro falsi e attrezzature.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blocco ad Omega - La configurazione del blocco ad omega che condizionerà il tempo dei prossimi giorni in Europa. Passaporto: niente più rinnovo alla scadenza, novità anche per le nuove carte d'identità. 🔗msn.com