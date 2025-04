Collaborazioni scientifiche Italia-Israele | nessun boicottaggio ma un calo c’è

nessun boicottaggio e nei fatti nessuna ritirata. È questo il quadro che emerge osservando la partecipazione degli atenei Italiani al bando di cooperazione scientifica con Israele promosso dal Ministero degli Affari Esteri. I numeri del 2024 parlano chiaro: se nel 2023 i progetti approvati erano 85 e nel 2022 erano 36. L’anno scorso, alla scadenza del 10 aprile, se ne contavano appena 18. Lo stesso numero, cifra più, cifra meno, si rivede quest’anno.Un piccolo crollo da non sottovalutare, che riflette il clima di tensione che da mesi agita i campus Italiani, tra occupazioni e mobilitazioni pro-Palestina. Per evitare nuove crisi come quella che l’anno scorso travolse l’Università di Torino — costretta al ritiro dal bando sotto la pressione dei collettivi studenteschi — molte università hanno scelto la via del disimpegno preventivo: non partecipare. 🔗 It.insideover.com - Collaborazioni scientifiche Italia-Israele: nessun boicottaggio ma un calo c’è Qualcosa in più di una operazione di maquillage, ma formalmentee nei fattia ritirata. È questo il quadro che emerge osservando la partecipazione degli ateneini al bando di cooperazione scientifica conpromosso dal Ministero degli Affari Esteri. I numeri del 2024 parlano chiaro: se nel 2023 i progetti approvati erano 85 e nel 2022 erano 36. L’anno scorso, alla scadenza del 10 aprile, se ne contavano appena 18. Lo stesso numero, cifra più, cifra meno, si rivede quest’anno.Un piccolo crollo da non sottovalutare, che riflette il clima di tensione che da mesi agita i campusni, tra occupazioni e mobilitazioni pro-Palestina. Per evitare nuove crisi come quella che l’anno scorso travolse l’Università di Torino — costretta al ritiro dal bando sotto la pressione dei collettivi studenteschi — molte università hanno scelto la via del disimpegno preventivo: non partecipare. 🔗 It.insideover.com

Coronavirus: si approfondisce collaborazione Italia-Israele - (ANSAmed) - TEL AVIV, 22 APR - La lotta al Coronavirus sta approfondendo la collaborazione tra Italia e Israele in campo scientifico. Sin dai primi giorni della crisi - ha fatto sapere l ... 🔗ansa.it

Ricerca scientifica, asse Italia-Israele: incentivi ai progetti di cooperazione - È stato prorogato al 14 maggio alle ore 14 il termine per presentare le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il finanziamento dei progetti del bando scientifico 2025 sulla base ... 🔗ildenaro.it