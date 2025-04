Cobolli Musetti-Mektic Venus oggi in tv ATP Madrid 2025 | orario programma streaming

Cobolli e Lorenzo Musetti scendono nuovamente in campo per affrontare il match valevole per gli ottavi di finale del torneo di doppio del torneo ATP di Madrid, quarto Master 1000 stagionale e secondo sulla terra battuta. Il duo azzurro ha brillato all'esordio superando i francesi DoumbiaReboul al match tie-break.LA DIRETTA LIVE DI CobolliMusetti-MekticVenus (5° MATCH DALLE 12.00)Il livello della sfida si alza ulteriormente per i due giocatori italiani. Per passare il turno ed entrare tra le migliori otto coppie i nostri portacolori dovranno infatti superare l'impegnativo esame rappresentato dalla coppia Nikola Mektic Michael Venus, testa di serie numero sei del tabellone.Il match odierno sarà la quinta ed ultima partita sul Campo 6 a partire dalle ore 12.00. Non ci sono precedenti tra queste coppie, in palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro la coppia che uscirà vincitrice dalla zona di tabellone presieduta dalle teste di serie numero uno ArevaloPavic.

