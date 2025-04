Clima infuocato a Orta Nova | dopo Bellino la macchina del fango colpisce anche il candidato De Vito

Orta Nova si fa incandescente: a meno di un mese dalle Amministrative del 25 e 26 maggio, dopo i messaggi diffamatori via social all'indirizzo del candidato sindaco l'avv. Eugenio Bellino, questa volta nel mirino dei balordi è finito l'aspirante primo cittadino ed ex consigliere. 🔗 Foggiatoday.it - Clima infuocato a Orta Nova: dopo Bellino la macchina del fango colpisce anche il candidato De Vito La situazione asi fa incandescente: a meno di un mese dalle Amministrative del 25 e 26 maggio,i messaggi diffamatori via social all'indirizzo delsindaco l'avv. Eugenio, questa volta nel mirino dei balordi è finito l'aspirante primo cittadino ed ex consigliere. 🔗 Foggiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

L'Orta Nova libera dell'avv. Eugenio Bellino: "Abbiamo bisogno di chi fa, non di chi promette" - Avvocato e imprenditore, Eugenio Bellino scende in campo per mettersi in gioco e cambiare le cose con 'Orta Nova libera'. Con gli avversari Domenico Di Vito, Nicola Di Stasio, Angela Fazi e Dino Tarantino, si contenderà a fascia tricolore alle Amministrative del 25 e 26 maggio prossimi. Giovani... 🔗foggiatoday.it

Andrea Vernile nuovo coordinatore di Azione a Orta Nova - Andrea Vernile 33 anni, consulente nel settore degli investimenti immobiliari esteri e imprenditore nel settore dell’arredamento, è il nuovo coordinatore cittadino di Azione. Avrà il compito sarà quello di organizzare il partito in vista delle prossime tornate elettorali: "Ringrazio il... 🔗foggiatoday.it

Amministrative ad Orta Nova: Gerardo Tarantino ci riprova, è candidato sindaco - Gerardo "Dino" Tarantino si ricandida a sindaco di Orta Nova alle prossime Amministrative. A sostenere il candidato sindaco, c'è Puglia Popolare: "Dopo un’attenta e approfondita analisi politica e amministrativa, Puglia Popolare Orta Nova ha deciso di sostenere la ricandidatura del dott. Gerardo... 🔗foggiatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Clima infuocato a Orta Nova: dopo Bellino la macchina del fango colpisce anche il candidato De Vito; Emozioni a Sant'Agata di Puglia per il primo torneo dedicato al grande Toni e al compianto Donato. Ecco i vincitori; Orta Nova, busta con proiettile e lettera minatoria al vicesindaco Franco Sauro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Clima infuocato a Orta Nova: dopo Bellino la macchina del fango colpisce anche il candidato De Vito - Due dei cinque candidati sindaco oggetto di accuse e insulti. Dopo l'esponente di Orta Nova Libera, l'avv. Eugenio Bellino, è toccato al candidato sindaco Domenico De Vito, sul cui comitato è stato af ... 🔗foggiatoday.it