Claude Kiambe all’Eurovision 2025 | C’est la vie parla di apprezzare la vita anche nei momenti difficili Amo l’Italia Sanremo e mi piace molto Marco Mengoni – Intervista Video

Claude Kiambe, noto al pubblico semplicemente come Claude, è un cantautore della Repubblica Democratica del Congo naturalizzato olandese. L'artista, che rappresenterà i Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 2025 con il brano "C'est la vie", è approdato in Italia, Paese che ama particolarmente e che ha visitato più volte negli anni. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo incontrato e Intervistato presso gli uffici della Warner Music Italia e con lui abbiamo parlato della sua partecipazione all'Eurovision, della sua giovane ma promettente carriera e di Sanremo. Claude, ci ha inoltre raccontato che ha da poco scoperto di un cantante che si chiama Marco Mengoni e che con può già fare a meno di ascoltare la sua musica poche lo ama follemente.Claude Kiambe: Intervista al cantante dei Paesi Bassi all'Eurovision 2025Come hai reagito quando hai saputo che avresti partecipato all'Eurovision? Cosa rappresenta per te questa occasione?"Sono onorato di rappresentare il mio Paese, c'è stata un'esplosione di gioia quando il mio manager me l'ha detto, di felicità incontenibile e non vedo l'ora di cominciare, anzi in realtà è già cominciato"Hai già avuto modo di conoscere alcuni degli altri artisti in gara? C'è qualcuno con cui vorresti collaborare?"Beh sì ad Amsterdam la settimana scorsa ho incontrato 30 dei 37 partecipanti, in particolare, Louane dalla Francia, che canta le stesse cose che canto io, il valore delle madri, e quindi c'è questa connessione, mi piacerebbe molto collaborare.

