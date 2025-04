Classica di Francoforte 2025 | tradizionale appuntamento di inizio maggio non mancano le stelle in Germania

appuntamento tradizionale del primo giorno del mese di maggio. Si corre nel giorno della Festa dei Lavoratori la Classica di Francoforte, gara World Tour tedesca. Andiamola a scoprire nel dettaglio.PERCORSOI corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri con partenza da Eschborn, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. La prima salita è quella del Feldberg, che verrà scalato dal versante di 11km al 5%. Successivamente toccherà al Mammolshain (2,3 km all’8,3%), che verrà poi affrontato altre due volte. Infatti dopo il secondo passaggio sul Mammolshain ce ne sarà un altro sul Feldberg, questa volta dal secondo versante di 7,6 km con una percentuale al 6,5%. Il gruppo affronterà poi una terza volta il Mammolshain e da qui mancheranno 36 chilometri al traguardo di Francoforte, che non saranno del tutto pianeggianti. 🔗 Oasport.it - Classica di Francoforte 2025: tradizionale appuntamento di inizio maggio, non mancano le stelle in Germania Undel primo giorno del mese di. Si corre nel giorno della Festa dei Lavoratori ladi, gara World Tour tedesca. Andiamola a scoprire nel dettaglio.PERCORSOI corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri con partenza da Eschborn, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. La prima salita è quella del Feldberg, che verrà scalato dal versante di 11km al 5%. Successivamente toccherà al Mammolshain (2,3 km all’8,3%), che verrà poi affrontato altre due volte. Infatti dopo il secondo passaggio sul Mammolshain ce ne sarà un altro sul Feldberg, questa volta dal secondo versante di 7,6 km con una percentuale al 6,5%. Il gruppo affronterà poi una terza volta il Mammolshain e da qui mancheranno 36 chilometri al traguardo di, che non saranno del tutto pianeggianti. 🔗 Oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Classica di Francoforte 2025: il percorso ai raggi X. Si affrontano più volte Feldberg e Mammolshain - Prima dell’inizio dei grandi corse a tappe, tra meno di dieci giorni comincia il Giro d’Italia 2025, c’è ancora spazio per un’ultima classica primaverile. Si tratta del GP di Francoforte, denominata anche Eschborn-Frankfurt, che sono rispettivamente le città di partenza ed arrivo di una corsa arrivata alla sua sessantaduesima edizione. I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. 🔗oasport.it

Dove vedere in tv la Classica di Francoforte 2025: orari, programma, streaming - Va in scena giovedì 1 maggio la Classica di Francoforte, nota anche come Eschborn-Frankfurt am Main. La gara tedesca, giunta alla sua 62esima edizione, collega le due città teutoniche con un percorso di 198.7 chilometri. L’anno scorso la vittoria è stata conquistata dal belga Maxim Van Gils, al termine della volata. Grandi favoriti per l’edizione 2025 sono l’elvetico di Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ed il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick). 🔗oasport.it

Subbuteo tradizionale, il ternano Marco Perotti conquista l’edizione 2025 della Coppa Carnevale - Macerata è stata la cornice della Coppa Carnevale 2025 di subbuteo tradizionale, organizzata dal Subbuteo Club Old Lions Macerata affiliato alla Fisct. Buona la partecipazione all’evento andato in scena nella giornata di ieri – domenica 16 marzo - che ha visto partecipanti da varie regioni del... 🔗ternitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (28 Aprile – 4 Maggio); Mercatini di Natale di Dresda 2025-2026 a Germania; Famenne Ardenne Classic 2025, il percorso (Altimetria e Planimetria); Mercatini di Natale 2024: date e programma dei più belli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Classica di Francoforte 2025: il percorso ai raggi X. Si affrontano più volte Feldberg e Mammolshain - Prima dell'inizio dei grandi corse a tappe, tra meno di dieci giorni comincia il Giro d'Italia 2025, c'è ancora spazio per un'ultima classica primaverile. 🔗oasport.it

Dove vedere in tv la Classica di Francoforte 2025: orari, programma, streaming - Va in scena giovedì 1 maggio la Classica di Francoforte, nota anche come Eschborn-Frankfurt am Main. La gara tedesca, giunta alla sua 62esima edizione, ... 🔗oasport.it