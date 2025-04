Classica di Francoforte 2025 | il percorso ai raggi X Si affrontano più volte Feldberg e Mammolshain

2025, c'è ancora spazio per un'ultima Classica primaverile. Si tratta del GP di Francoforte, denominata anche Eschborn-Frankfurt, che sono rispettivamente le città di partenza ed arrivo di una corsa arrivata alla sua sessantaduesima edizione.I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. La prima salita è quella del Feldberg, che verrà scalato dal versante di 11km al 5%. Successivamente toccherà al Mammolshain (2,3 km all'8,3%), che verrà poi affrontato altre due volte.Infatti dopo il secondo passaggio sul Mammolshain ce ne sarà un altro sul Feldberg, questa volta dal secondo versante di 7,6 km con una percentuale al 6,5%.

