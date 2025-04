Clarks 200 Anni di Stile ed Innovazione nelle Calzature Maschili

Da oltre 200 Anni, Clarks è sinonimo di Stile autentico e Innovazione nel mondo della calzatura maschile. Dalla rivoluzionaria Desert Boot, creata da Nathan Clark per ridefinire il concetto di scarpa casual, all'iconico Wallabee che ha segnato intere generazioni di trendsetter, il marchio britannico ha saputo coniugare artigianalità, qualità senza compromessi e comfort assoluto. Scopri la storia affascinante di Clarks: un viaggio che parte dalle botteghe dell'Inghilterra vittoriana, attraversa il fermento creativo degli Anni '50 e '60 e arriva fino alle sfide contemporanee di sostenibilità e Innovazione tecnologica. Un tributo all'uomo moderno che ricerca, nei dettagli di ogni passo, l'essenza di uno Stile senza tempo.

Alessandra Mao, che ha fatto il record nei 200 stile libero a 14 anni: «Non guardo la tv, nemmeno le serie: non sono mai uscita dall’acqua» - Alessandra Mao ha vinto il titolo italiano nei 200 metri stile libero stabilendo il nuovo record italiano nella categoria «ragazze» con il tempo di 1’58”86. E lo ha vinto a 14 anni e un mese, ovvero sei mesi prima di Federica Pellegrini. Oggi a La Stampa racconta come è diventata nuotatrice: «Mio fratello maggiore ha cominciato con il nuoto prima di me, i miei genitori mi portavano in piscina negli stessi orari. 🔗open.online

Con un impressionante 1'58"86 nei 200 stile libero, riscrive il record italiano che resisteva da quindici anni. Ha già superato i tempi che Federica Pellegrini faceva registrare alla sua età - Il panorama del nuoto italiano ha una nuova stella, il cui nome promette di risuonare a lungo nelle piscine nazionali e internazionali. Alessandra Mao, appena quattordicenne, ha conquistato il titolo italiano assoluto nei 200 stile libero agli Assoluti di Riccione 2025, con un tempo che ha fatto sgranare gli occhi agli esperti: 1’58?86. Un crono che non solo le è valso la medaglia d’oro, ma che rappresenta anche un nuovo record italiano, abbattendo il precedente primato che resisteva da quasi quindici anni. 🔗iodonna.it

“From Somerset to the World”, il docu-film sui 200 anni di Clarks - Un documentario che racconta l’evoluzione di uno dei brand più iconici della moda, ripercorrendo 200 anni di storia, artigianalità e innovazione 200 anni di stile e cultura: l’eredità di Clarks. “200 anni sono incredibili… Non esistevano ancora le TV, né i frigoriferi”, riflette Ghostface Killah del Wu-Tang Clan nel documentario From Somerset to the World. Un traguardo storico che non celebra solo un brand, ma un’icona che ha attraversato epoche e generazioni, ridefinendo il concetto di calzatura. 🔗lopinionista.it

