Clair Obscur | Expedition 33 è stato sviluppato da 30-40 persone? Il numero è più alto

Clair Obscur: Expedition 33 si sta guadagnando elogi in tutto il mondo, ma attorno alla sua produzione circola una storia imprecisa. Difatti secondo una narrazione diffusa, il titolo sarebbe stato realizzato da appena 30-40 ex sviluppatori Ubisoft riuniti in uno studio indipendente. Tuttavia, un'analisi più attenta dei crediti del gioco rivela una realtà ben diversa, fatta di un impegno collettivo molto più ampio.Il cuore del progetto è effettivamente Sandfall Interactive, uno studio composto da poche decine di persone. Questi sviluppatori hanno diretto la visione creativa e tecnica del gioco, ma non sono stati gli unici a contribuire. Scorrendo i riconoscimenti, che durano circa sette minuti (tre dei quali dedicati esclusivamente al core team e artisti associati), emerge chiaramente il coinvolgimento di numerosi studi esterni e collaboratori specializzati.

Clair Obscur Expedition 33 Provato, un serio candidato per i GOTY 2025! - Abbiamo provato una DEMO estesa di Clair Obscur Expedition 33 e adesso il 24 aprile 2025, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. 🔗metropolitanmagazine.it

Clair Obscur Expedition 33 invita il giocatore ad esplorare - Clair Obscur: Expedition 33, in uscita il 24 aprile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S (disponibile anche su Xbox Game Pass), sorprende i giocatori con una scelta coraggiosa: non includerà una mini-mappa all’interno dei livelli. Questa decisione mira a spingere i giocatori a esplorare gli ambienti proprio come farebbero dei veri esploratori, senza l’aiuto di riferimenti precisi. Infatti, nel mondo narrativo di Clair Obscur, tutte le mappe precedenti sono inutilizzabili, a causa dei fallimenti delle spedizioni passate. 🔗gamerbrain.net

Clair Obscur Expedition 33: Come migliorare i rapporti con i personaggi - All’inizio della campagna di Clair Obscur: Expedition 33, non sarà possibile stringere legami con i personaggi principali. La meccanica relativa ai Livelli di Relazione viene sbloccata solo una volta raggiunto l’Atto 2, ossia dopo diverse ore di gioco, quando Verso entrerà effettivamente a far parte del tuo gruppo. Prima di questo evento, qualsiasi tentativo di migliorare i rapporti sarà inutile: il sistema non è ancora accessibile. 🔗gamerbrain.net

Clair Obscur: Expedition 33 è bellissimo, ma non è stato sviluppato da un team di 30-40 persone - I riconoscimenti di Clair Obscur: Expedition 33 sfatano il mito del capolavoro realizzato da un team piccolissimo, che in realtà tanto piccolo non è. 🔗msn.com

Clair Obscur: Expedition 33 a confronto su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox Series X in un video - ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto tra le versioni PC, PS5, PS5 Pro e Xbox Series X di Clair Obscur: Expedition 33. 🔗msn.com

Clair Obscur: Expedition 33 è un successo straordinario e ne siamo felici - Clair Obscur: Expedition 33 celebra nuovi record di vendite, confermando il successo straordinario del titolo di Sandfall Interactive ... 🔗tomshw.it