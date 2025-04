City Dog Walk | Al via il corso per proprietari di cani con tanto di rilascio di patentino

corso City Dog Walk per vivere la città con il cane in maniera consapevole. L’evento è patrocinato dal Comune di Ancona e si terrà al dog park Centro Cinofilo ‘Le impronte di Stitch’ sulla strada Cameranense a partire dalle 15, con ingresso gratuito. 🔗 Anconatoday.it - City Dog Walk: Al via il corso per proprietari di cani con tanto di rilascio di patentino ANCONA – Appuntamento con la presentazione delDogper vivere la città con il cane in maniera consapevole. L’evento è patrocinato dal Comune di Ancona e si terrà al dog park Centro Cinofilo ‘Le impronte di Stitch’ sulla strada Cameranense a partire dalle 15, con ingresso gratuito. 🔗 Anconatoday.it

