Città metropolitana la lista Pd-L’alternativa centra l' obiettivo con Santisi e Calabrò

Città metropolitana ha di risposte concrete. Un riscontro che è figlio del lavoro sui territori, della credibilità del campo largo e dell’impegno di tutti i candidati che ringrazio sinceramente”Così Armando Hyerace, segretario. 🔗 Messinatoday.it - Città metropolitana, la lista Pd-L’alternativa centra l'obiettivo con Santisi e Calabrò “Un risultato che dimostra chiaramente il bisogno che la nostraha di risposte concrete. Un riscontro che è figlio del lavoro sui territori, della credibilità del campo largo e dell’impegno di tutti i candidati che ringrazio sinceramente”Così Armando Hyerace, segretario. 🔗 Messinatoday.it

Città metropolitana, la lista della Lega: "Uomini e donne che rappresentano la storia del nostro partito" - "La presentazione della lista della Lega per le elezioni della Città Metropolitana di Messina è la prova concreta dell'impegno profuso sul territorio dal partito negli ultimi anni, del consenso ottenuto dagli elettori e l'occasione per rafforzare la nostra presenza”. Così Davide Paratore... 🔗messinatoday.it

Città Metropolitana di Napoli, lievi modifiche alla viabilità sulla S.P.1 Circumvallazione Esterna di Napoli e S.P. 500 Asse perimetrale di Melito - Le modifiche sono andate in vigore oggi e proseguiranno fino al 30 aprile. Ecco tutti i dettagli Da oggi lunedì 7 aprile 2025 alcune strade provinciali – in particolare la S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e la S.P. 500 “Asse perimetrale di Melito” – sono interessate da attività di manutenzione che comportano lievi modifiche alla viabilità: in alcuni casi semplici restringimenti di carreggiata in alcuni tratti, in altri la chiusura temporanea di una rampa di accesso ricadente nel comune di Casoria con l’indicazione di un percorso alternativo. 🔗puntomagazine.it

