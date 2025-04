Cisgiordania bulldozer israeliani demoliscono case in un villaggio

Cisgiordania), 29 apr. (askanews) - Nel villaggio di Qibya, a Ovest di Ramallah, in Cisgiordania, bulldozer israeliani demoliscono due abitazioni che secondo le autorità sono state costruite illegalmente, tra la disperazione di chi ci abitava. Nelle immagini si vedono alcuni uomini che portano vie sacche di oggetti e vestiti e alcuni mobili in mezzo a quello che resta delle loro case."Li abbiamo visti la mattina alle sette venire verso di noi - racconta il proprietario di una delle abitazioni ridotte in macerie - quando ho sentito i bulldozer ho capito che stavano venendo a demolire. Mia moglie, i miei parenti e io abbiamo immediatamente portato fuori tutti gli effetti personali. Siamo riusciti a portarne via alcuni ma non abbiamo potuto prendere tutto. Che Dio ci risarcisca"."Questa casa è tutta la mia vita.

Carri armati israeliani schierati in Cisgiordania per operazione antiterrorismo a Jenin - L'esercito israeliano ha schierato i carri armati in Cisgiordania mentre espande l'operazione antiterrorismo in corso nell'area di Jenin: è la prima volta dall'operazione 'Scudo difensivo' del 2002 che i tank dell'Idf operano in Cisgiordania. Le truppe della Brigata di fanteria Nahal e dell'Unità di commando Duvdevan, scrive il Times of Israel, hanno iniziato le operazioni in diversi villaggi vicino a Jenin questa mattina, afferma l'esercito. 🔗quotidiano.net

Cisgiordania: il regista palestinese premio Oscar Hamdan Ballal è stato aggredito dai coloni israeliani e poi arrestato dall’Idf - Il regista palestinese Hamdan Ballal, che ha co-diretto il documentario “No Other Land” vincitore del premio Oscar 2025 insieme al collega e connazionale Basel Adra e agli israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor, è stato arrestato ieri sera dalle autorità di Israele con l’accusa di aver lanciato pietre contro le forze di sicurezza dello Stato ebraico, dopo essere stato aggredito da un gruppo di una quindicina di coloni armati a Susiya, nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale. 🔗tpi.it

Carri armati israeliani in Cisgiordania, è la prima volta dal 2002. Hamas: "Tregua a rischio" - Raid aerei nel sud del Libano e tank schierati nei Territori. Intanto, dopo il rinvio della liberazione di 620 prigionieri palestinesi, Hamas alza la voce contro Israele 🔗ilgiornale.it

