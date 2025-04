Circolare compiti a casa D’Aprile Uil Scuola | L’autonomia degli insegnanti deve essere rispettata garantita e tutelata

Circolare del ministero dell’istruzione e del merito sulle verifiche in classe e sui compiti a casa - emanata ieri - a firma del Ministro Valditara rappresenta un atto ingerente e un attacco alL’autonomia professionale degli insegnanti, che deve invece essere rispettata, garantita e tutelata". E' il commento del Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, intervistato questa mattina da Studio Aperto (Italia 1).L'articolo Circolare compiti a casa, D’Aprile (Uil Scuola): “L’autonomia degli insegnanti deve essere rispettata, garantita e tutelata” . 🔗 “Ladel ministero dell’istruzione e del merito sulle verifiche in classe e sui- emanata ieri - a firma del Ministro Valditara rappresenta un atto ingerente e un attacco alprofessionale, cheinvece". E' il commento del Segretario generale della UilRua, Giuseppe, intervistato questa mattina da Studio Aperto (Italia 1).L'articolo(Uil): “” . 🔗 Orizzontescuola.it

