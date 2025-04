Cinque uomini trovati in possesso di lame e mazza da baseball | denunciati

denunciati otto automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica, con valori etilici tra 0,91 gl e 2,10 gl, ai quali sono state ritirate le patenti per la va sospensione; tre automobilisti in possesso uno di hashish, il secondo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento e il terzo è risultato positivo al test per la cocaina con un valore di 77 ngml nel sangue. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cinque uomini trovati in possesso di lame e mazza da baseball: denunciati I carabinieri delle Compagnie di Cesena e di Cesenatico hanno effettuato lo scorso fine settimana un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego del Nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto in orario principalmente serale e notturno per prevenire i reati, contrastare il consumo di sostanze stupefacenti e le condotte di guida in stato di alterazione. I controlli hanno portato alla denuncia di venti persone e di due segnalate alla Prefettura per droga.Entrando nello specifico sono statiotto automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica, con valori etilici tra 0,91 gl e 2,10 gl, ai quali sono state ritirate le patenti per la va sospensione; tre automobilisti inuno di hashish, il secondo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento e il terzo è risultato positivo al test per la cocaina con un valore di 77 ngml nel sangue. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

