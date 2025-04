Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo | le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani

Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per. 🔗 Today.it - Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani Il peggio sembra essere passato:stanno tornando alla normalità dopo il gigantescoche ha letteralmente spento i due paesi mandando inqualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per. 🔗 Today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maxi incidente a Paderno Franciacorta: cinque feriti, uno grave. Traffico in tilt sulla Sp19 - Mattinata di paura a Paderno Franciacorta, dove intorno alle 8.15 di oggi, martedì 22 aprile, si è verificato un maxi incidente stradale sulla Sp19, in direzione Ospitaletto, all'altezza del ponte ferroviario. Secondo le prime ricostruzioni, nello schianto sarebbero rimaste coinvolte almeno... 🔗bresciatoday.it

Dazi, il tweet che ha rischiato di mandare in tilt Wall Street e la sensibilità del mercato alle fake news - La falsa notizia di una pausa ai dazi di Trump ha fatto impazzire i mercati, per poi essere smentita in un'ora dalla Casa Bianca. Coinvolto un account molto popolare nel mondo del trading 🔗wired.it

Crollo Funivia del Faito, il racconto dei testimoni salvati a valle: «C'è stato un salto di cinque secondi» - Intorno alle ore 15 si è verificato un guasto sulla Funivia del Faito. Secondo le prime ricostruzioni avvenute attraverso i racconti dei passeggeri e di coloro che lavoravano sulla funivia. La... 🔗ilmattino.it

Su questo argomento da altre fonti

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani; iPhone, occhio al video che lo manda in tilt!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online