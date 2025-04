Secoloditalia.it - Cinquanta anni fa l’assassinio di Ramelli. “Mai più odio, Sergio un esempio di libertà per tutti”

È un giorno molto particolare per la destra italiana e per tutta la comunità nazionale che voglia ricordare e ricucire una ferita profonda che si consumò nel buio degli spietatidi piombo. Cinquant’fa, il 29 aprile 1975, a Milano lo studente, militante del Fronte della Gioventù, veniva aggredito sotto casa e massacrato a colpi di chiave inglese da un commando di Potere operaio. Colpevole di aver scritto un tema contro le Brigate Rosse,, appena 19enne, morirà dopo 47 giorni di agonia. Dopo mezzo secolo la destra lo omaggia con una serie di eventi e commemorazioni per non dimenticare un pezzo della storia d’Italia da cui trarre lezione.50dopo, il dovere di ricordare perché non succeda mai piùIeri un videomessaggio della premier Meloni all’inaugurazione della mostra “, il coraggio delle idee” ha tracciato la linea. 🔗 Secoloditalia.it