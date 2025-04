Cinni il rifugio per gatti sta rischiando la chiusura | l' appello per raccogliere fondi

Cinni, il rifugio per gatti sta rischiando la chiusura: l'appello per raccogliere fondi. C'è un posto speciale, un paradiso per i gatti ad Arezzo, forse troppo poco conosciuto che ospita circa 100 mici che qualcuno ha abbandonato, lasciato per motivi di salute, che non era più benvoluto in famiglia e che qui ha trovato cibo, cure, calore e coccole. Si tratta del rifugio per gatti Cinni. Un posto che però ha bisogno di noi perché purtroppo le risorse economiche sono sempre meno.Il rifugio Cinni infatti lancia un grido d'allarme e invita alle donazioni: “guardiamo negli occhi questi mici un po' meno fortunati dei nostri e con una mano nel cuore AIUTIAMOLI perché tutto questo non abbia fine” dicono i volontari diffondendo l'Iban intestato a Cinni rifugio per gattiIT64B0760114100000059616250. 🔗 Lanazione.it - Cinni, il rifugio per gatti sta rischiando la chiusura: l'appello per raccogliere fondi Arezzo, 29 aprile 2025 –, ilperstala: l'per. C'è un posto speciale, un paradiso per iad Arezzo, forse troppo poco conosciuto che ospita circa 100 mici che qualcuno ha abbandonato, lasciato per motivi di salute, che non era più benvoluto in famiglia e che qui ha trovato cibo, cure, calore e coccole. Si tratta delper. Un posto che però ha bisogno di noi perché purtroppo le risorse economiche sono sempre meno.Ilinfatti lancia un grido d'allarme e invita alle donazioni: “guardiamo negli occhi questi mici un po' meno fortunati dei nostri e con una mano nel cuore AIUTIAMOLI perché tutto questo non abbia fine” dicono i volontari diffondendo l'Iban intestato aperIT64B0760114100000059616250. 🔗 Lanazione.it

