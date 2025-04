Cinisello Balsamo inaugurazione piazza Ramelli | l’omaggio al giovane assassinato ma anche fischi e manifestazioni di protesta

Cinisello Balsamo (Milano), 29 aprile 2025 – La lunga giornata di Cinisello Balsamo si è conclusa con una piazza divisa a metà. Da un lato le istituzioni con il sindaco Giacomo Ghilardi e il presidente del Senato Ignazio La Russa, che hanno inaugurato una piazza in via Frova, intitolandola a Sergio Ramelli nel giorno del 50esimo anniversario della sua scomparsa.“Ricordiamo un giovane studente milanese, barbaramente ucciso, 50 anni fa, per le sue idee – ha spiegato Ghilardi -. La targa vuole essere un invito a conoscere e ricordare la storia di un giovane prima minacciato poi colpito a morte, a soli 19 anni, da avversari politici, che neppure lo conoscevano, solo per il pensiero espresso in un tema di classe. Un gesto di memoria dunque e di riconoscimento nei confronti di una vittima innocente della violenza politica e dell’intolleranza ideologica che negli anni '70 infiammò l'Italia. 🔗 Ilgiorno.it - Cinisello Balsamo, inaugurazione piazza Ramelli: l’omaggio al giovane assassinato ma anche fischi e manifestazioni di protesta (Milano), 29 aprile 2025 – La lunga giornata disi è conclusa con unadivisa a metà. Da un lato le istituzioni con il sindaco Giacomo Ghilardi e il presidente del Senato Ignazio La Russa, che hanno inaugurato unain via Frova, intitolandola a Sergionel giorno del 50esimo anniversario della sua scomparsa.“Ricordiamo unstudente milanese, barbaramente ucciso, 50 anni fa, per le sue idee – ha spiegato Ghilardi -. La targa vuole essere un invito a conoscere e ricordare la storia di unprima minacciato poi colpito a morte, a soli 19 anni, da avversari politici, che neppure lo conoscevano, solo per il pensiero espresso in un tema di classe. Un gesto di memoria dunque e di riconoscimento nei confronti di una vittima innocente della violenza politica e dell’intolleranza ideologica che negli anni '70 infiammò l'Italia. 🔗 Ilgiorno.it

A Cinisello Balsamo la cerimonia di intitolazione di una piazza a Sergio Ramelli - Domani, 29 aprile, si svolgerà la cerimonia di svelamento della targa di intitolazione della piazza in via Frova a Cinisello Balsamo a Sergio Ramelli. L'evento è fissato per le 17.30, in occasione del 50esimo anniversario della morto del giovane studente milanese ucciso a Milano.

