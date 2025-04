Cinema torna a Bangkok il Moviemov Italian Film Festival

torna il Moviemov Italian Film Festival e rende omaggio a Tiziano Terzani. La XIV edizione della manifestazione, ideata da Goffredo Bettini e organizzata dall'Associazione Culturale Playtown Roma, si svolgerà a Bangkok dal 3 al 6 maggio 2025. Il Festival itinerante, nato nel 2010 grazie al sostegno della Direzione Generale per il Cinema del Ministero della Cultura, in collaborazione con Cinecittà, l'Ambasciata Italiana a Bangkok, l'Istituto Italiano di Cultura e la Camera di Commercio Italo tailandese oltre all'Istituto per il Commercio Estero, presenterà quest'anno, nell'Italian Showcase, nove Film dell'ultima stagione tra i quali, come di consueto, gli spettatori tailandesi potranno scegliere a chi assegnare il Premio del Pubblico. "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini, "Familia" di Francesco Costabile, "Il mio compleanno" di Christian Filippi, "Mani nude" di Mauro Mancini, "La casa degli sguardi" di Luca Zingaretti, "L'orto americano" di Pupi Avati, "Il Nibbio" di Alessandro Tonda, "Vermiglio" di Maura Delpero e "Diamanti" di Ferzan Ozpetek.

