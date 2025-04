Cine-teatro Sala Argentia Il Comune raddoppia i fondi

Dal 1954 è un punto di riferimento culturale per Gorgonzola e l'intera Martesana ma anche, e soprattutto, "luogo di incontro, dialogo e confronto fra le persone": variazione di bilancio, aumentano i contributi a Sala Argentia. La delibera che sancisce l'incremento dei fondi, e che sarà seguita da una nuova convenzione fra ente comunale e parrocchia, è di qualche giorno fa. Il cachet, per i prossimi cinque anni, sarà di oltre ventimila euro l'anno, lo storno in bilancio è a fronte di un alleggerimento su altre voci. Un riconoscimento alle tante manifestazioni culturali, organizzate dalla Sala anche in collaborazione con il Comune, "che hanno contribuito a dare prestigio alla città". Un regalo a posteriori per i "primi settant'anni" dello storico Cinema e teatro, celebrati con tanti eventi sul palco.

