Cina | seconda nave da crociera di grandi dimensioni attracca in porto

seconda nave da crociera cinese di grandi dimensioni, sviluppata autonomamente, la Adora Flora City, e’ stata fatta attraccare ieri. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613091861309182025-04-29Cina-seconda-nave-da-crociera-di-grandi-dimensioni-attracca-in-porto Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: seconda nave da crociera di grandi dimensioni attracca in porto Ladacinese di, sviluppata autonomamente, la Adora Flora City, e’ stata fattare ieri. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613091861309182025-04-29-da--di--in-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Se ne parla anche su altri siti

Cina: visita di una nave da crociera a Tianjin - Una foto aerea, scattata da un drone il 25 febbraio 2025, mostra la nave da crociera “Europa 2” attraccare al Tianjin International Cruise Home Port, nella municipalita’ di Tianjin, nel nord della Cina. Con oltre 460 passeggeri provenienti da Germania, Australia, Austria e altri Paesi e regioni, la nave da crociera “Europa 2” e’ arrivata oggi al Tianjin International Cruise Home Port, segnando la prima nave da crociera in visita ai porti di Tianjin quest’anno. 🔗romadailynews.it

Cina: Tianjin accoglie prima nave da crociera in visita del 2025 - Il porto crocieristico internazionale di Tianjin ieri ha accolto la prima nave da crociera in visita di quest’anno. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5932008/5932008/2025-02-26/cina-tianjin-accoglie-prima-nave-da-crociera-in-visita-del-2025 Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

“Vomito, diarrea, svenimenti e febbre alta. Sbandavano tutti nel corridoio”: crociera da incubo per gli 82 passeggeri della nave Princess Cruises - Un viaggio da incubo per gli 82 passeggeri della nave da crociera Princess Cruises che si sono ammalati di Noronavirus. “Vomito, diarrea, svenimenti e febbre alta. Sbandavano tutti nel corridoio”, riportano le fonti al New York Post. “I malati hanno dovuto sostenere un viaggio di quasi tre settimane dalla California alla Florida“, hanno affermato i funzionari sanitari. Nel dettaglio dei 1.906 passeggeri a bordo della Coral Princess, 69 hanno riferito di essersi ammalati del virus intestinale altamente contagioso durante il viaggio di 16 giorni, mentre 13 degli 895 membri dell’equipaggio sono ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Completato l’assemblaggio della seconda nave da crociera “made in China”; Crociere in Cina: i big occidentali riducono la presenza, più spazio alle compagnie locali; Niente Cina per Msc Splendida: la nave sarà posizionata in Sud America; Adora Cruises ha svelato il nome della sua seconda nave da crociera. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Consegnata in Cina la nuova nave traghetto Gnv Orion - Il cantiere navale Guangzhou Shipyard International in Cina ha consegnato la nuova nave traghetto Gnv Orion, che entrerà in servizio nel Mar Mediterraneo da giugno sulla rotta Genova-Palermo. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Le navi da crociera sono sempre più grandi: in arrivo nel 2025 città galleggianti da oltre 200mila tonnellate - Nel 2025 saranno varate diverse navi da crociera di enormi dimensioni: diamo un'occhiata alle cinque più grandi ... 🔗msn.com

Nel 2026 salperà la prima nave da crociera a idrogeno al mondo: sarà costruita ad Ancona da Fincantieri - La nave da crociera a idrogeno potrà generare fino a 6 MW di potenza, e sarà la prima di quella che si spera una lunga serie. Infatti, sempre ad Ancona, verrà prodotto anche un secondo esemplare, la ... 🔗rinnovabili.it