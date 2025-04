Cina | robot attirano l’attenzione a Fiera di Canton

Fiera di Canton ha preso il via a Guangzhou con oltre 30.000 esportatori! La prima fase e' dedicata alla manifattura avanzata e a una nuova zona dedicata ai robot di servizio, con le piu' recenti tecnologie di IA cinesi, dai robot per il caffe' e gli animali domestici agli esoscheletri industriali.

Cina: Hainan, marchi cinesi attirano attenzione a quinta CICPE - Dei visitatori guardano i prodotti a tema sul film cinese “Ne Zha 2” alla quinta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) di Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, oggi 16 aprile 2025. Dalle competenze nel patrimonio culturale immateriale ai prodotti tecnologici di tendenza, i marchi cinesi hanno messo in mostra il loro fascino alla CICPE in corso a Haikou, attirando l’attenzione di molti visitatori. 🔗romadailynews.it

Cina: tecnologie per veicoli intelligenti attirano l’attenzione ad Auto Shanghai 2025 - Con il tema “Abbracciare l’innovazione, potenziare il futuro”, la 21ma edizione della Shanghai International Automobile Industry Exhibition, conosciuta anche come Auto Shanghai 2025, e’ iniziata qui mercoledi’, attirando quasi 1.000 imprese di rilievo provenienti da 26 Paesi e regioni. Oltre a nuovi modelli presentati in anteprima, i produttori di automobili hanno anche catturato l’attenzione con le loro piu’ recenti tecnologie per veicoli intelligenti, tra cui la guida intelligente, i sistemi di intelligenza artificiale (IA) e gli abitacoli intelligenti. 🔗romadailynews.it

Cina: partita di calcio tra robot umanoidi debutta alla Village Super League - Uno sguardo a un emozionante incontro di calcio tra robot umanoidi alla 2025 Village Super League nel Guizhou, nel sud-ovest della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5993164/5993164/2025-03-16/cina-partita-di-calcio-tra-robot-umanoidi-debutta-alla-village-super-league Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Un esercito industriale di robot alimentati dall’AI: ecco come la Cina sta vincendo la guerra dei dazi - Secondo la Federazione Internazionale di Robotica, solo Corea del Sud e Singapore superano la Cina nel numero di robot per operaio nel settore manifatturiero. Gli Stati Uniti? Superati. 🔗dire.it