Cina | rinvia rientro di Shenzhou-19 a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli

Cina: astronauti Shenzhou-19 completano passaggio consegne, martedi’ rientro sulla Terra - L’equipaggio della navicella spaziale cinese Shenzhou-19 ha tenuto una cerimonia di passaggio di consegne con l’equipaggio della Shenzhou-20 e ha trasferito a quest’ultimo le chiavi della stazione spaziale del Paese oggi. L’equipaggio della Shenzhou-19 ha completato tutti i compiti previsti. I tre astronauti prenderanno la navicella Shenzhou-19 e torneranno al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia interna, nel nord della Cina, il 29 aprile, secondo l’Agenzia spaziale cinese. 🔗romadailynews.it

