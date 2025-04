Cina | Guizhou robot e umani sfilano insieme a evento di moda su terrazzamenti

robot hanno sfilato su una passerella di legno nella provincia del Guizhou. Hanno camminato insieme con i terrazzamenti di Jiabang come sfondo mozzafiato. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613080161308012025-04-29Cina-Guizhou-robot-e-umani-sfilano-insieme-a-evento-di-moda-su-terrazzamenti Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: Guizhou, robot e umani sfilano insieme a evento di moda su terrazzamenti Indossando abiti con i ricami tradizionali dell’etnia cinese Miao, uomini ehanno sfilato su una passerella di legno nella provincia del. Hanno camminatocon idi Jiabang come sfondo mozzafiato. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613080161308012025-04-29-e--a--di--su-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Cina: robot umanoidi competono nella prima mezza maratona di sempre a fianco di corridori umani a Pechino - Un nuovo traguardo tecnologico e’ stato raggiunto oggi nella Beijing Economic-Technological Development Area, poiche’ robot umanoidi hanno completato una mezza maratona per la prima volta a livello globale. I robot hanno seguito lo stesso percorso dei corridori umani, ma su piste separate. Tiangong Ultra, sviluppato dal Beijing Humanoid Robot Innovation Center, ha registrato un tempo di due ore, 40 minuti e 42 secondi, vincendo questa storica gara di 21,0975 chilometri tra 20 squadre concorrenti. 🔗romadailynews.it

Cina: partita di calcio tra robot umanoidi debutta alla Village Super League - Uno sguardo a un emozionante incontro di calcio tra robot umanoidi alla 2025 Village Super League nel Guizhou, nel sud-ovest della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5993164/5993164/2025-03-16/cina-partita-di-calcio-tra-robot-umanoidi-debutta-alla-village-super-league Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: scienziati sviluppano robot per estrazione gomma - L’Accademia cinese di scienze agrarie tropicali ha sviluppato un robot per l’estrazione della gomma che usa l’intelligenza artificiale, e che sara’ testato inizialmente a Hainan, con un notevole risparmio di manodopera e una riduzione dell’intensita’ di lavoro. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5960386/5960386/2025-03-06/cina-scienziati-sviluppano-robot-per-estrazione-gomma Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Cina: prodotto primo “minatore interstellare”; Cina | robot giocano a calcio a Wuxi; Come Isaac Asimov rese i robot amici dell’uomo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Per la prima volta i robot completano una maratona: la sfida con gli umani in Cina - Ventuno automi hanno corso a Yizhuang per 21 chilometri su un percorso che includeva salite, curve, tratti accidentati ... 🔗repubblica.it

Robot umanoidi, la prima (tragicomica) mezza maratona con gli esseri umani - Si è svolta a Pechino nel fine settimana, ma tra cadute e guasti più che esaltare le capacità degli umanoidi cinesi ne ha sottolineato tutti i problemi ... 🔗wired.it

La Cina schiera i robot nella guerra commerciale con gli Usa: ecco il piano di Xi - Secondo il New York Times, Pechino può contare su un esercito di robot per contrastare l'impatto dei dazi approvati dal presidente Usa ... 🔗msn.com