Cina: Alibaba introduce modello IA open-source con ragionamento ibrido

Il colosso tecnologico cineseoggi ha presentato Qwen3, l'ultima generazione della sua famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), segnando il debutto dell'azienda nei modelli diibridi. La serie Qwen3 comprende sei modelli densi e due modelli Mixture-of-Experts (MoE), che offrono la flessibilita' necessaria per realizzare applicazioni di nuova generazione per dispositivi mobili, occhiali intelligenti, veicoli autonomi, robotica e altro. Tutti i modelli sonod e disponibili in tutto il mondo. Secondo, i modelli Qwen3 sono in grado di passare dalla modalita' di pensiero per compiti complessi e in piu' fasi, come la matematica, il coding e la deduzione logica, alla modalita' di non pensiero per risposte veloci e generiche.