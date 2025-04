Cina | accelera definizione di standard per sicurezza di guida autonoma

Cina accelerera' lo sviluppo di standard nazionali obbligatori nel suo impegno per migliorare la sicurezza della guida autonoma, ha mostrato un documento ufficiale. Il documento, pubblicato ieri dal ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, ha delineato le priorita' chiave per il lavoro di standardizzazione nel settore automobilistico per quest'anno. Tra i piani, il Paese promuovera' l'approvazione e l'implementazione di standard per le condizioni operative di progettazione della guida autonoma, i sistemi di parcheggio automatizzati e i test di simulazione. La Cina intensifichera' inoltre gli sforzi per attuare standard di sicurezza delle batterie per i veicoli elettrici e accelerera' la definizione di standard pertinenti per migliorare la sicurezza dei prodotti di assistenza alla guida, si legge nel documento.

