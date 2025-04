Cilento Vallo di Diano Experience gita gratis in mongolfiera | appuntamento a Perdifumo

Cilento Vallo di Diano Experience per le città creative dell'Unesco nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, prosegue con la tappa primaverile nel comune di Perdifumo, il prossimo 2 maggio. Gli altri comuni della rete sono Capaccio Paestum, capofila, Castellabate, Ascea, Ceraso, Montecorice, Padula, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana.Nell'ambito del progetto Unesco, il comune conferma la soft adventure del Cilento Vallo di Diano Ballooning con ascesa vincolata in mongolfiera per godere da un diverso punto di osservazione la bellezza dei luoghi, al fine di promuovere il sito di interesse artistico, storico, architettonico e paesaggistico.L'esperienza avrà luogo venerdì 2 maggio, sarà senza barriere architettoniche, gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione obbligatoria mediante il sito www.

