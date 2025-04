Cilento Vallo di Diano Ballooning | ascese in momgolfiera gratuite a Perdifumo l' appuntamento

Cilento Vallo di Diano Experience, gita gratis in mongolfiera: appuntamento a Perdifumo - Il progetto Cilento Vallo di Diano Experience per le città creative dell’Unesco nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, prosegue con la tappa primaverile nel comune di Perdifumo, il prossimo 2 maggio. Gli altri comuni della rete sono Capaccio Paestum, capofila, Castellabate, Ascea, Ceraso, Montecorice, Padula, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana.Nell’ambito del progetto Unesco, il comune conferma la soft adventure del Cilento Vallo di Diano Ballooning con ascesa vincolata in mongolfiera per godere da un diverso punto di osservazione la bellezza dei ... 🔗ildenaro.it

Aeroporto Costa d'Amalfi: Noi Moderati propone Sala Consilina come capolinea per il Vallo di Diano - L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, inaugurato di recente, si sta rapidamente affermando come scalo di riferimento per la provincia di Salerno, assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale. Per agevolare l'accesso all'aeroporto, sono stati... 🔗salernotoday.it

Confesercenti Vallo di Diano: ecco l’avviso ‘Botteghe aperte’ - Tempo di lettura: 2 minutiLa Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con l’Avviso “Botteghe aperte”, intende sostenere interventi di efficientamento energetico e adeguamento tecnologico delle attività nei piccoli comuni a rischio desertificazione. Il bando finanzia progetti imprenditoriali nei settori del commercio al dettaglio, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona, cultura ed altri settori funzionali allo sviluppo socioeconomico dei piccoli ... 🔗anteprima24.it

Mongolfiera e DJ Set a Perdifumo per “Cilento Vallo di Diano Experience” - Pomeriggio con animazione per bambini (dalle 15:00) e DJ set con Gianluca Squillace (dalle 19:30). Evento gratuito e accessibile ... 🔗infocilento.it

Cilento Vallo di Diano Experience, gita gratis in mongolfiera: appuntamento a Perdifumo - Il progetto Cilento Vallo di Diano Experience per le città creative dell’Unesco nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, prosegue con la tappa primaverile nel comune di Perdifumo, il ... 🔗ildenaro.it

Comunità Montana Vallo di Diano: presentato il progetto R.A.S.T.A., ecco di cosa si tratta - Nel Vallo di Diano le attività di ricerca si sono concentrate sul Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte, luogo cardine del monachesimo italo-greco, con l’obiettivo di offrire ai futuri ... 🔗infocilento.it