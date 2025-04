Ciclovia Terni-Narni fosso ‘Rivo’ e guado ‘Tarquinio’ | stop ai finanziamenti Il Comune escluso dalla graduatoria

Comune di Terni è stato escluso dai finanziamenti previsti per ‘Bici in Comune’ ossia l’avviso pubblico emanato dal Ministero per lo Sport e i Giovani per finanziare interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Nei mesi scorsi infatti era stato presentato un. 🔗 Ternitoday.it - Ciclovia Terni-Narni, fosso ‘Rivo’ e guado ‘Tarquinio’: stop ai finanziamenti. Il Comune escluso dalla graduatoria Ildiè statodaiprevisti per ‘Bici in’ ossia l’avviso pubblico emanato dal Ministero per lo Sport e i Giovani per finanziare interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Nei mesi scorsi infatti era stato presentato un. 🔗 Ternitoday.it

