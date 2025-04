Ciclismo Giro di Romandia 2025 | vince Watson Evenepoel migliore dei big

Watson si aggiudica il prologo del Giro di Romandia 2025. Il britannico classe 2001 ha percorso i 3,44 kilometri nell’abitato di Saint-Imier con il tempo di 4’33”, ad una media di 45,3 kmh. Il corridore della Ineos Grenadiers, passato questa stagione tra le fila dei britannici dopo due anni alla Groupama FDJ, ha sfruttato le sue caratteristiche da pistard per battere Ivo Oliveira, che sembrava ormai sicuro del successo. Il portoghese della UAE Team Emirates ha però dovuto accontentarsi della seconda piazza, battuto per soli 28 centesimi; terzo posto per Ivan Romeo della Movistar, tre secondi più lento di Watson.Data la brevità della gara i distacchi sono molto ridotti, con Stefan Bissegger in quarta posizione con lo stesso distacco di Romeo, mentre un secondo più lento è un altro specialista come Stefan Küng, sesto a 4 secondi. 🔗 Samuelsi aggiudica il prologo deldi. Il britannico classe 2001 ha percorso i 3,44 kilometri nell’abitato di Saint-Imier con il tempo di 4’33”, ad una media di 45,3 kmh. Il corridore della Ineos Grenadiers, passato questa stagione tra le fila dei britannici dopo due anni alla Groupama FDJ, ha sfruttato le sue caratteristiche da pistard per battere Ivo Oliveira, che sembrava ormai sicuro del successo. Il portoghese della UAE Team Emirates ha però dovuto accontentarsi della seconda piazza, battuto per soli 28 centesimi; terzo posto per Ivan Romeo della Movistar, tre secondi più lento di.Data la brevità della gara i distacchi sono molto ridotti, con Stefan Bissegger in quarta posizione con lo stesso distacco di Romeo, mentre un secondo più lento è un altro specialista come Stefan Küng, sesto a 4 secondi. 🔗 Sportface.it

Ciclismo, Evenepoel tornerà al Giro di Romandia 2025 - Roma, 3 aprile 2025 - Il ritorno di Remco Evenepoel dopo il calvario cominciato dall'incidente in allenamento di inizio dicembre ha finalmente una data: non si tratta di domenica 6 aprile, giorno del Giro delle Fiandre 2025, ma di martedì 29 aprile, quando scatterà il Giro di Romandia 2025. Il ritorno di Evenepoel In effetti, la data del rientro coincide più o meno con i calcoli fatti proprio dal belga, che qualche settimana fa si era lasciato andare a un emblematico "-40 giorni al ritorno". 🔗sport.quotidiano.net

Scatta il Giro di Romandia 2025. Duello Almeida-Evenepoel. L’Italia punta su Fortunato e Vendrame - Inizia a salire l’adrenalina, si avvicina l’inizio del primo dei grandi eventi a tappe della stagione ciclistica. Il Giro d’Italia prenderà il via il prossimo 09 Maggio con la partenza da Durazzo e si concluderà a Roma domenica 01 Giugno. I corridori, archiviata definitivamente la stagione delle grandi classiche di primavera, rifiniscono la preparazione con test impegnativi nei quali perfezionare la propria condizione. 🔗oasport.it

Ciclismo, Elisa Longo Borghini vince il Giro delle Fiandre 2025 - E’ stato uno spettacolo Elisa Longo Borghini all’edizione 2025 del Giro delle Fiandre. La vincitrice di due tappe della competizione, in carriera, ha dimostrato di essere in grande condizione fisica. L’Azzurra, due volte bronzo olimpico, con la divisa del Team UAE ADQ, ha realizzato una straordinaria azione solitaria, a 30 km dal traguardo. Ha tessuto una grandissima gara dove ha dato cuore e carattere, alzando le braccia al traguardo. 🔗ilfaroonline.it

Giro di Romandia 2025, tutti i ritiri - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Giro di Romandia 2025, Samuel Watson: “Una sorpresa enorme, ho scoperto che avrei partecipato a questa gara solo ieri” - Samuel Watson sorprende e si sorprende nel prologo del Giro di Romandia 2025. Tra gli ultimi a prendere il via della breve prova contro il tempo che ha aperto la corsa elvetica, il corridore della Ine ... 🔗msn.com

Giro di Romandia 2025: Samuel Watson si aggiudica per centesimi il prologo - Colpo a sorpresa per il britannico Samuel Watson nel cronoprologo che apre il Giro di Romandia 2025. Seconda vittoria da professionista per il corridore ... 🔗oasport.it