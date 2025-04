Cibo di strada protagonista a Ravenna quando c’è il Truck' n' Food

Ravenna, 29 aprile 2025 — Arriva dal primo al 4 maggio, ai Giardini Pubblici di Ravenna di viale Santi Baldini, il Truck’n’Food dedicato allo street Food, che ogni anno richiama migliaia di appassionati di Cibo da tutta Italia. Per l’evento di quest’anno, sono previsti oltre 10 furgoni provenienti da tutta Italia, che porteranno a conoscenza dei presenti specialità regionali e internazionali, con piatti gourmet cucinati al momento, prodotti tipici, birre artigianali e dolci da sogno. Non mancherà un’ampia selezione di panini e hamburger, veri simboli dello street Food, sia in versione vegetariana sia classica, oltre a quelli con salmone, mentre la “Stracotteria” farà degustare il panino con lo stracotto.Da “Tris Home” si potranno trovare sia le versioni con il pulled pork e i chicken burger, mentre “Noatri” propone una selezione di specialità marchigiane in versione street, oltre a panini gourmet e varietà di fritti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cibo di strada protagonista a Ravenna, quando c’è il Truck'n'Food , 29 aprile 2025 — Arriva dal primo al 4 maggio, ai Giardini Pubblici didi viale Santi Baldini, il’n’dedicato allo street, che ogni anno richiama migliaia di appassionati dida tutta Italia. Per l’evento di quest’anno, sono previsti oltre 10 furgoni provenienti da tutta Italia, che porteranno a conoscenza dei presenti specialità regionali e internazionali, con piatti gourmet cucinati al momento, prodotti tipici, birre artigianali e dolci da sogno. Non mancherà un’ampia selezione di panini e hamburger, veri simboli dello street, sia in versione vegetariana sia classica, oltre a quelli con salmone, mentre la “Stracotteria” farà degustare il panino con lo stracotto.Da “Tris Home” si potranno trovare sia le versioni con il pulled pork e i chicken burger, mentre “Noatri” propone una selezione di specialità marchigiane in versione street, oltre a panini gourmet e varietà di fritti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Lo street food torna a via Marconi: meno cibo di strada e più prodotti tipici e artigianali - Il mercato dello street food si prepara a fare il suo ritorno in via Marconi, nel centro storico di Viterbo. L'evento, che ha registrato numeri importanti e diverse polemiche tra cittadini e negozi nelle edizioni di giugno 2023, giugno 2024 e nell'ultima tappa di ottobre, si appresta a regalare... 🔗viterbotoday.it

A Cesena torna "Streeat Food Truck", il festival dedicato al cibo di strada - Dopo il debutto dello scorso anno, torna nel cuore di Cesena "Streeat Food Truck Festival", la carovana di food truck d’Italia inaugurata da Barley Arts nel 2014, e da allora portata in giro per tutto lo stivale. Le cucine mobili si accendono in Piazza della Libertà venerdì 21 marzo, per una tre... 🔗cesenatoday.it

Streeat Food Truck Festival. Il cibo da strada di qualità sbarca ad Ancona per la prima volta - ANCONA – Streeat Food Truck Festival, il primo e l’originale festival con i migliori Cibi di Strada d’Italia, arriva per la prima volta nelle Marche: le cucine mobili si accenderanno infatti in piazza Pertini ad Ancona da venerdì 7 a domenica 9 Marzo 2025. L’ingresso è gratuito. Lo Streeat... 🔗anconatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cibo di strada protagonista a Ravenna, quando c’è il Truck'n'Food; Un weekend da assaporare: street food, mercatini vintage e le ultime sfilate di Carnevale; Ferrarese, italiano e internazionale: lo street food è protagonista in piazza Ariostea; GiovinBacco 2024: bella apertura con tanta gente in piazza a Ravenna. Il programma della festa del vino di sabato 26 ottobre. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cibo di strada protagonista a Ravenna, quando c’è il Truck'n'Food - Dalla macelleria di Angela e Dino On the Road arrivano a Ravenna il pulled pork e la succulenta porchetta, da Napoli le pizze a portafoglio e le frittatine di “Esse Il Mondo Partenopeo”, mentre dalla ... 🔗ilrestodelcarlino.it

L’evento dedicato al cibo di strada per quattro giorni dalle 11 a mezzanotte - Altro appuntamento con il cibo di strada a Ravenna. L’evento culinario che prende il nome di “Truck’n’Food Festival” porterà le cucine mobili ed eventi collaterali ai giardini pubblici di viale Santi ... 🔗ravennaedintorni.it

Cibo di strada, continua la festa in piazza Ariostea - I truck e gli stand più rinomati d’Italia, con il loro eccellente cibo di strada, accolgono i visitatori, presentando cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali ... 🔗msn.com