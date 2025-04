CIAD | aperto lo scioglimento della riserva per ATA terza fascia 2024-2027

Il 28 aprile, il Ministero dell'Istruzione ha attivato le funzioni su POLIS Istanze Online per permettere agli aspiranti ATA di terza fascia di dichiarare l'avvenuto conseguimento della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), requisito essenziale per l'accesso ai profili professionali previsti nel triennio 2024-2027 (esclusi i collaboratori scolastici). I candidati possono presentare la domanda per sciogliere la riserva.

