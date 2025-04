Cia premia l’agricoltura giovane e green nel cuneese

premiare l’impegno a favore dello sviluppo rurale, della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale. Questo l’obiettivo della Bandiera Verde Agricoltura, il riconoscimento di Cia-Agricoltori Italiani giunto nel 2024 alla sua XXII edizione e che ha assegnato la Bandiera Verde Gold all’Agri-relais “Coltivare” a La Morra, in provincia di Cuneo. La storia dell’azienda è connessa a quella dell’Agricola Brandini, acquisita dalla famiglia Bagnasco nel 2007. Da subito i proprietari hanno conferito la loro impronta nella filosofia produttiva con al centro del progetto il rispetto della terra e delle persone, l’ambiente, la trasparenza, la semplicità e la curiosità nel conoscere. Oggi, sono le giovani Serena e Giovanna Bagnasco a condurre l’azienda che, per la parte strettamente agricola, si caratterizza per la viticoltura. 🔗 Unlimitednews.it - Cia premia l’agricoltura giovane e green nel cuneese LA MORRA (CUNEO) (ITALPRESS) –re l’impegno a favore dello sviluppo rurale, della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale. Questo l’obiettivo della Bandiera Verde Agricoltura, il riconoscimento di Cia-Agricoltori Italiani giunto nel 2024 alla sua XXII edizione e che ha assegnato la Bandiera Verde Gold all’Agri-relais “Coltivare” a La Morra, in provincia di Cuneo. La storia dell’azienda è connessa a quella dell’Agricola Brandini, acquisita dalla famiglia Bagnasco nel 2007. Da subito i proprietari hanno conferito la loro impronta nella filosofia produttiva con al centro del progetto il rispetto della terra e delle persone, l’ambiente, la trasparenza, la semplicità e la curiosità nel conoscere. Oggi, sono le giovani Serena e Giovanna Bagnasco a condurre l’azienda che, per la parte strettamente agricola, si caratterizza per la viticoltura. 🔗 Unlimitednews.it

Su questo argomento da altre fonti

Il futuro dell'agricoltura, 'La Cia incontra gli associati' fa tappa a Forlì - Continua "La Cia incontra gli associati", il ciclo di appuntamenti promosso da Cia Romagna per approfondire sul territorio i temi politico-sindacali che l’organizzazione agricola sta portando avanti nei confronti istituzionali, insieme ai più significativi aggiornamenti normativi e di attualità... 🔗forlitoday.it

Agricoltura, in programma gli incontri di Cia con le aziende del territorio - Le problematiche del settore agricolo ma anche le opportunità offerte dai bandi di sostegno, le ultime novità tecniche e le attività sindacali messe in campo dall’associazione. Sono questi i temi caldi per gli agricoltori, che condizionano redditualità e l’intera economia del territorio... 🔗ferraratoday.it

Il ministro dell'Agricoltura premia la comunità del Biscotto Cegliese - CEGLIE MESSAPICA - Nella serata di ieri, lunedì 14 aprile, a bordo dell'Amerigo Vespucci ormeggiata nel porto di Brindisi, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha premiato la comunità del Biscotto Cegliese, riconoscendone il valore come eccellenza gastronomica, nell’ambito della... 🔗brindisireport.it

Cosa riportano altre fonti

Cia premia l’agricoltura giovane e green nel cuneese; Premio Bandiera Verde Cia: vince l’agricoltura resiliente che sfida il futuro; Bandiera Verde Cia: vince l’agricoltura giovane; Giovani agricoltori, premi per l'avviamento dell'impresa agricola: il bando 2024. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cia premia l’agricoltura giovane e green nel cuneese - LA MORRA (CUNEO) (ITALPRESS) - Premiare l'impegno a favore dello sviluppo rurale, della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambi ... 🔗italpress.com

Un premio a una giovane titolare di azienda orticola - Innovazione e diversificazione sono i fattori che hanno consentito all'azienda agricola La Pedrocca di Guastalla di aggiudicarsi per la provincia di Reggio-Emilia il premio AgriManager ... 🔗freshplaza.it

Cia riceve il ministro Lollobrigida: fare squadra per agricoltura più forte - Questo l’invito lanciato dal presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto oggi al ... 🔗welfarenetwork.it